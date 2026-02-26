Reparadas las vigas del polideportivo Ruiz-Mateos de Jerez afectadas por el tren de borrascas

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Deportes, continúa con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Polideportivo Municipal Ruiz-Mateos llevando a cabo la reparación de las filtraciones producidas por el tren de borrascas padecido en las últimas semanas.

Este arreglo lo ha llevado a cabo la empresa Atrio Viviendas S.L. por un importe de 7.904,05 euros.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha explicado que el contrato se ha realizado por la vía de urgencia ya que "tras la secuencia de temporales acontecidos en la ciudad, y posterior revisado de las instalaciones deportivas, se observó que las vigas que dan soporte a la estructura del Polideportivo Ruiz Mateos, habían sufrido desperfectos. En prevención, y siempre mirando por la seguridad de los asistentes a la instalación, se procedió de manera emergente al apuntalamiento de la estructura y rápida intervención sobre dichas vigas, saneando y reconstruyendo las zonas dañadas".

"En el plazo de menos de una semana dichas vigas ya están en perfecto estado y la instalación asegurada para el normal funcionamiento de la misma, para beneficio de los clubes y aficionados que practican deporte en esta instalación municipal. Igualmente, se ha procedido al saneamiento e impermeabilización de determinadas zonas de la cubierta para evitar futuras filtraciones por lluvia. Labores de mantenimiento que van a continuar en dicha cubierta".