El repintado de la señalización vial llega a las avenidas de Europa, La Libertad y Moreno Mendoza

El Ayuntamiento de Jerez realiza en estos días el repintado de los pasos de peatones y señalización horizontal en algunas de las principales arterias de la ciudad como son las avenidas de Europa, La Libertad y Moreno Mendoza.

Esta actuación se enmarca en campaña de seguridad vial y movilidad para la mejora de la seguridad en el tráfico rodado y de los peatones, señala en un comunicado, en el que explica que los trabajos se están realizando en horario nocturno para no alterar la circulación en unas vías que soportan un gran volumen de tráfico que, a veces, llega a ser denso en horas punta.

Además del mantenimiento y mejora de la señalización, la campaña de seguridad vial incluye otras medidas como la instalación de nuevas señales luminosas LED, bandas reductoras de velocidad, radares pedagógicos, semáforos con señal descontadora de tiempo para peatones, vallas de carril-bici, cámaras de movilidad, limpieza y sustitución de las señales verticales, instalación de pasos de peatones elevados.

Por otro lado, se han colocado aparcabicis en varias zonas de la ciudad como en la barriada de La Constancia y en el Parque Público de Educación Vial para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, ofreciendo lugares seguros y organizados para estacionar, reduciendo el tráfico y la contaminación y mejorando la calidad de vida urbana.