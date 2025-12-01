Obramat abrirá en Jerez tras invertir 6 millones y crear 100 empleos directos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y Dimas Fernández, director de Obramat en Jerez, junto al resto de autoridades en la nueva tienda del parque comercial de Luz Shopping

Obramat la empresa de referencia de distribución profesional de materiales en el mercado de la Construcción y Reforma abrirá este próximo martes 2 de diciembre( a las 07:00 horas de la mañana) las puertas de su nuevo establecimiento en Jerez de la Frontera, ubicado en el parque comercial LUZ Shopping.

El nuevo almacén de Jerez llega con la misión de ayudar y dar soporte "a todos los profesionales de la construcción y la reforma para desarrollar sus proyectos, contribuyendo en la construcción de hogares, locales y espacios públicos que fortalezcan las comunidades y mejoren la calidad de vida de las personas", explica la compañía en un comunicado.

La firma ha realizado una inversión aproximada de 6 millones de euros y ha propiciado la contratación de 100 pesonas de forma directa.

Obramat Jerez es el almacén número 39 de la compañía y el séptimo de Andalucía, donde ya cuenta con los almacenes de Alcalá de Guadaíra y Bormujos (Sevilla), Málaga, Vícar (Almería), Córdoba y Los Barrios (Cádiz).

Inauguración previa a la apertura oficial del martes 2 de diciembre

Esta lunes día 1 tanto autoridades como directivos de la compañía se han reunido en el nuevo almacén de Jerez para llevar a cabo un evento inaugural previo al día de la apertura oficial en el que ha contado con la participación de Dimas Fernández, director encargado de la apertura del almacén de Jerez, José Manuel Zarza, Director Regional de la zona Sureste, Antonio Bullido, Director General de Obramat Iberia, y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, entre otras autoridades.

Dimas Fernández: "Queremos facilitar el trabajo de quienes construyen y reforman en Jerez"

Dimas Fernández, director encargado de la apertura del almacén de Jerez, explica por qué Obramat Jerez es un buen aliado para los clientes profesionales: “Obramat Jerez llega con la ilusión de facilitar el trabajo de quienes construyen y reforman cada día, ofreciendo un servicio omnicanal que se adapta a las necesidades de cada proyecto. Queremos ser un referente en el sector, pero sobre todo, un aliado para nuestros clientes: acompañándolos con un servicio rápido, de calidad y con un asesoramiento cercano y profesional. Nos esforzamos por garantizar siempre el mejor precio y la disponibilidad del stock que necesitan. En definitiva, trabajamos para hacerles la vida más fácil, ayudándoles a ahorrar tiempo y dinero, con la confianza y la garantía de las marcas líderes del mercado”.

“Obramat continúa con su plan de expansión y sigue apostando por Andalucía, tal como lo hizo con la apertura hace casi 20 años con su primer almacén en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. La apertura de Obramat Jerez, el séptimo en esta Comunidad Autónoma, no solo responde a las necesidades de nuestros clientes, sino que también se integra plenamente en la economía local. Gracias a este proyecto, más de 100 personas se han sumado a la familia naranja, aportando su talento y energía para impulsar el crecimiento del tejido industrial y empresarial de la región”, añade Antonio Bullido, Director General de OBRAMAT IBERIA

Interior del nuevo establecimiento de Obramat en Jerez de la Frontera, situado en el centro comercial de Luz Shopping / Manuel Aranda

Pelayo: "Obramat genera riqueza en Jerez"

Durante el acto, María José García-Pelayo, Alcaldesa de Jerez, agradeció a los responsables de Obramat su apuesta por la ciudad: “Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y una de las más pujantes de nuestra comunidad, algo que no pasa desapercibido para empresas como Obramat. Nos enorgullece enormemente que se implanten aquí, porque, entre otros aspectos, se trata de una compañía muy concienciada socialmente y con un firme compromiso con la inclusión laboral de las personas menos favorecidas”.

En este sentido, García-Pelayo destacó que la apertura de Obramat "ya ha generado riqueza en Jerez y que su funcionamiento seguirá contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los jerezanos"

Empleo local y formación para una proyección de futuro en la compañía

La Compañía apuesta por la creación de empleo local, estable y de calidad, así como por la formación de perfiles profesionales con progresión dentro de la empresa. OBRAMAT Jerez cuenta con más de 100 colaboradores/as, la mayoría de ellos residentes de la zona. El equipo se compone de una mayoría de colaboradores/as que se incorporan por primera vez a la compañía, así como de personas procedentes de otros Almacenes en España y Portugal, que en línea con la estrategia ‘Human First’ de OBRAMAT y como parte de una práctica habitual en la compañía, han podido trasladarse a Jerez gracias a la movilidad interna, regresando a su ciudad natal para seguir desarrollando aquí su carrera profesional. Además, la compañía ha impulsado también la creación de empleo indirecto derivado de los servicios externalizados.

Todos los colaboradores de Obramat Jerez han recibido durante estos últimos meses formación especializada, realizando una media de más de 40 horas de formación, con el objetivo de hablar el mismo idioma que los Profesionales de la Construcción y la Reforma y estar a la última en soluciones y tendencias del sector.

Mas de 10.800 metros cuadrados de almacén con más de 20.000 referencias de las mejores marcas

Obramat Jerez cuenta con una sala de ventas interior de más de 5.600 metros cuadrados, una zona de venta exterior de más de 2.400 metros cuadrados y un área reservada a logística de más de 2.700 metros cuadrados.

El nuevo establecimiento ofrece al cliente más 20.000 referencias de las mejores marcas, estructuradas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera y ordenación, herramientas, ferretería, electricidad e iluminación, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura.

El horario de apertura al público es de lunes a sábado de 7:00 a 21h00 horas, más festivos autorizados.

Apuesta por Andalucía

Jerez se convierte en el segundo almacén de la compañía en la provincia de Cádiz, tras la apertura del centro de Los Barrios en 2023. Con este nuevo espacio, OBRAMAT refuerza su presencia en Andalucía, donde ya cuenta con otros cinco almacenes ubicados en Alcalá de Guadaíra y Bormujos (Sevilla), Málaga, Vícar (Almería) y Córdoba, alcanzando los siete

almacenes en total. En total, la compañía emplea en la región a más de 1.100 colaboradores, apostando de manera decidida por el talento local y la generación de empleo estable y de calidad.

Además, la compañía se enorgullece de ser motor para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales y locales, fomentando la creación de estructuras empresariales sólidas y sostenibles en cada región.

Así, los siete almacenes andaluces de Obramat cuentan con más de un 50% de productos de origen nacional y trabajan estrechamente con proveedores locales andaluces. Porque no se trata solo de ofrecer los mejores materiales a clientes y colaboradores, sino de contribuir de manera positiva en la economía local de los lugares donde opera.