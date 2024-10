El restaurante Poncio by WM representará a España en la XI Final Internacional de Copa Jerez Forum & Competition

El restaurante Poncio by WM, de Madrid, ha sido elegido por el jurado de la Final Nacional de Copa Jerez para representar a España en la decimoprimera edición del concurso gastronómico, que se celebrará los próximos 2 y 3 de junio de 2025 con la participación de los restaurantes seleccionados en otros siete países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, México, Países Bajos y Reino Unido.

La propuesta del equipo formado por el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes ha destacado especialmente por el perfecto diálogo entre cocina y sumillería, lo que se ha visto traducido en el ejemplar equilibrio de las armonías planteadas.

En una final que ha destacado especialmente por el extraordinario nivel de los equipos concurrentes, el jurado, compuesto por César Saldaña, Presiente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla, Eva Pizarro, Sumiller de Fierro* y profesora de GASMA, José Antonio Navarrete, Sumiller de Quique Dacosta*** y Juan Manuel Bellver, periodista y consultor gastronómico, ha señalado de forma especialmente entusiasta el enorme abanico gastronómico desplegado con motivo de esta competición. En palabras de José Antonio Navarrete “La fascinante diversidad en las propuestas, que han viajado desde diferentes territorios para ofrecer elaboraciones clásicas y también innovadoras, platos contundentes, así como creaciones ligeras y refinadas, nos da una idea de la gran variedad que caracteriza a la alta gastronomía española actual y de la enorme versatilidad de los Vinos del Marco de Jerez, en los que encontramos compañeros que funcionan a la perfección con todo tipo de cocina”. Juan Manuel Bellver ha insistido en que “en la mañana de hoy se han visto cuatro orígenes, cuatro tendencias, cuatro propuestas muy dispares y un denominador común: mucha pasión por el Vino de Jerez y mucho cuidado del detalle”.

Así, Poncio by WM representará a España en la final internacional de este certamen con una propuesta muy desde la raíz, que el propio Willy ha calificado de humilde y que tiene como fin la búsqueda del sabor y de la conexión entre vino y plato:

Como entrante, Ajo blanco, Ventresca de atún madurada, uvas fermentadas y botarga, armonizado con Fino del Puerto Almacenista de Bodegas Lustau.

El plato principal, Manitas Wellington rellenas de carrillada ibérica al oloroso y foie ahumado y puré de chirivía, maridadas con Palo Cortado Dos Cortados de Bodegas Williams & Humbert.

Para cerrar su propuesta han presentado como postre, Cremoso de praliné de avellana con bizcocho de PX y confitura de naranja amarga, maridado con Cream La Bota 79 de Equipo Navazos.

Una propuesta que, en palabras de José Antonio Navarrete, ha inclinado la balanza en favor de Poncio por su absoluta perfección al alcanzar una inusual simbiosis entre cocina, vino y servicio, que, al fin y al cabo, es lo que se persigue en este concurso.

Poncio by WM alcanza la perfecta armonía

Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Poncio by WM es su estrecha relación con los Vinos de Jerez, considerados una fuente inagotable de inspiración para la creación de sus menús. Una profunda conexión con el Marco de Jerez que, Willy Moya en los fogones y Juan Antonio Suanzes en la sala, han sabido transmitir en esta competición.

Ambos, en un perfecto diálogo como dicta la filosofía del concurso, han debido elaborar cada uno de los platos que componen su propuesta de armonías y convencer al jurado de por qué, en conjunción con los vinos seleccionados, son el paradigma del maridaje perfecto y la mejor apuesta para batirse con los ganadores de otros siete países en la final internacional de la competición.

Copa Jerez: El mayor encuentro gastronómico internacional sobre el jerez

Tras diez exitosas ediciones y dos décadas de recorrido, el concurso Copa Jerez, organizado por el Consejo Regulador y la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez) se ha consolidado como una de las grandes citas del panorama gastronómico internacional. Una competición que surgió con la intención de dar proyección a la unión entre cocina y sala y que, hace veinte años, fue pionera en elevar la alta cocina a la categoría de espectáculo.

Copa Jerez constituye hoy uno de los mayores eventos de cocina en vivo de cuantos se celebran en el mundo y uno de los grandes atractivos del congreso gastronómico Copa Jerez Forum & Competición. Una cita galardonada como mejor evento internacional de promoción del vino en los International Wine Challenge Awards, que reúne cada dos años en Jerez de la Frontera a más de 300 profesionales en torno al conocimiento de los Vinos de Jerez a través de un programa de degustaciones y ponencias protagonizadas por nombres de la talla Josep Roca, Quique Dacosta, François Chartier, Andoni Luis Aduriz o Ángel León, entre muchos otros.

El prestigio internacional de este certamen reside tanto en el altísimo nivel de los equipos finalistas y de las propuestas elaboradas, como de los paneles de jurados que tienen el cometido de evaluarlas. Entre ellos se cuentan cada edición algunos de los mayores nombres del panorama gastronómico internacional, como Juan Mari Arzak, Josep Roca, Heston Blumenthal, Pontus Elofsson, Juli Soler, Jancis Robinson, entre muchas otras primeras figuras.

La pasada X Copa Jerez se saldó con el triunfo del equipo de Dinamarca, formado por el chef Allan Schultz y el sumiller Alexander Berntsen, representantes del restaurante Parsley Salon en Hellerup, que se impuso con una propuesta innovadora y redonda, elegida por su enorme calidad culinaria por un prestigioso jurado compuesto por Almudena Alberca, Enóloga y primera mujer española Master of Wine; Jancis Robinson, Crítica inglesa de vino y Master of Wine, periodista y editora de diversos libros relacionados con el mundo del vino; Pascaline Lepeltier, Mejor Sumiller de Francia en 2018; Josep Roca, Jefe de sala y copropietario de El Celler de Can Roca*** y Melania Bellesini, Head Sommelier de The Fat Duck Group by Heston Blumenthal.