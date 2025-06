Retazos de alma artística

CONOCÍ a Mario Naranjo hace más de cuarenta años, cuando este que esto les escribe estaba recién llegado a Jerez y buscaba, con inusitado interés, los espacios artísticos que en la ciudad tuvieran su acomodo. Había muy poco y casi todo estaba mediatizado totalmente por un arte acomodado en la tradición, de espaldas a lo contemporáneo y con pocos signos de querer dar el total paso hacia adelante. En el kiosco de las escaleras del Villamarta, Mario tenía su feudo; el que antes había sido del bueno y sabio Joaquín, su padre. Aquel era lugar de encuentro para muchos y allí empecé a empaparme de la cultura de Jerez, desgraciadamente, de su escaso patrimonio activo. Mario no sólo me abrió las puertas del panorama artístico, sino que, también, me permitió compartir con él su gran potencial intelectual, muy superior al de la inmensa mayoría. Porque Mario es una persona culta, muy culta diría yo; un lector -en castellano y en inglés- compulsivo; un conocedor de la historia, de la filosofía, de la música… y del arte, al que ama en profundidad. Es amante de lo artístico por dentro y por fuera, de los que conocen la teoría, la técnica y la sabe llevar a la práctica. Mario es viajero empedernido a la búsqueda de todo cuanto ocurre en la plástica del mundo. Por eso, Mario sabe de la realidad artística, la ha visto, la ha estudiado, se ha metido dentro de las obras y las ha desmenuzado para conocer su entidad y, además, ha completado su análisis buceando en las circunstancias que las han hecho posible.

Obras de Mario Naranjo.

Y Mario, asimismo, es pintor en ejercicio; siempre lo ha sido. Aunque el kiosco le quitaba toda la mañana y parte de la madrugada trescientos sesenta y tres días al año -menos el día de Navidad, el de Año Nuevo y el Sábado Santo, jornadas que tradicionalmente no había prensa-, Mario ha pintado todos los días; sin descanso. Lo ha hecho sabiendo lo que hacía y cómo quería hacerlo. Es pintor comprometido con el arte de verdad, con la producción artística de verdad, con los artistas de verdad. Por saber lo que se cuece en la profesión sabe apartarse de los espacios absurdos donde las tonterías, las falsedades, los juicios interesados, las maledicencias, los divismos, los egos de los tontos equivocados manifiestan sus esquivos postulados; por saber de las muchas posiciones contrarias planteadas por los que nada tienen que ofrecer se aparta de la estulticia artística de los artistas necios; por saber de la realidad del arte más puro es llanero solitario; trabajando para él, con su planteamiento personal y desarrollando un patrimonio único, veraz y lleno del más absoluto sentido artístico.

Mario Naranjo es pintor curtido en mil experiencias; artista de amplio bagaje, con abiertos y variados registros que descubren un artista de horizontes diáfanos, sin agotar las perspectivas y planteando una pintura de gran lucidez, llena de guiños a la historia del arte y yuxtaponiendo múltiples espacios de diferentes fórmulas creativas. A Mario, por su amplitud de miras estéticas, le caben en su ideario muchos recorridos, muchas rutas, muchos argumentos. Por eso su pintura goza de un gran eclecticismo; se apoya en varias posiciones para avanzar por caminos propios donde se condensa una realidad creativa contundente y llena de plasticidad.

Obras de Mario Naranjo.

La exposición de Mario Naranjo, en la sala del Diario de Jerez, nos conduce por esa particular iconografía que funde distintos escenarios, que amalgama diversas situaciones para conjugar una nueva realidad artística. Sus obras relatan discursos paralelos - o no -, pero que transcurren al mismo tiempo, que se superponen, interactúan, participan unos de otros promoviendo un destino único que compromete la mirada del espectador. Cada cuadro de Mario es un organismo abierto, una experiencia conjunta; un desarrollo multidisciplinar que acapara posiciones diferentes. Por eso, en la obra de este artista la pintura, el dibujo, la fotografía, la palabra, el texto se funden hasta crear una nueva situación, un collage infinito que asume nuevas circunstancias plásticas, estéticas, conceptuales…artísticas. De esta manera, en las obras que componen ‘Ensamblajes interiores’ encontramos muchas situaciones extraídas de contextos diferentes, apropiaciones de relatos, de escenas sacadas de la vida, de la historia, del arte, de la propia naturaleza, de la sociedad, de lo urbano, de la existencia compleja y en decadencia; escenas que se yuxtaponen hasta crear una realidad personal llena de absoluta potencia formal que se plantea desde una pintura descubridora de un lenguaje único, personal e intransferible.

La pintura de Mario Naranjo es Mario Naranjo; un planteamiento particular donde no caben medias tintas; una realidad artística que no deja indiferente porque encierra la pasión del arte por el arte.