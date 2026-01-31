Rincón de la memoria | Un inmueble de penumbras

Hay edificios que representan algo mucho más allá de su uso o aspecto arquitectónico: es el caso del inmueble de la calle Taxdirt 28, límite sur-sureste del barrio de Santiago. Testigo mudo y en fatal abandono de un pasado oscuro y lúgubre, del mismo modo que podemos observarlo en la actualidad, lleno de penumbras, dado el estado del solar y la vivienda que lo ocupa, representa una siniestra metáfora de quienes la habitaron.

Esa finca, situada justo frente al desaparecido Cuartel de Caballería Fernando Primo de Rivera, se puede considerar como el centro logístico del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, liderado por el golpista Salvador Arizón Mejia, a la sazón estrecho colaborador del general Queipo de Llano, paradigma de personaje siniestro. En ese año Salvador Arizón era el comandante militar de la plaza de Jerez, dirigiendo la toma del Ayuntamiento o Radio Jerez, entre otros puntos estratégicos de la ciudad. Fue también el autor de la destitución y posterior ejecución del alcalde democrático Antonio Oliver Villanueva. Fue quien firmó el bando de guerra en Jerez y organizó columnas de ocupación extremadamente violentas, ejerciendo una implacable represión de “limpieza” de personas que arbitrariamente consideraron no leales al nuevo régimen, con el resultado de cientos de fusilamientos en las semanas posteriores, extendiendo ese trágico proceder a poblaciones aledañas, tanto de la costa noroeste como de la Sierra.

Es este “curriculum” el que consagró a este personaje como una de las figuras del franquismo más destacada y poderosa de la provincia de Cádiz. Y, consecuentemente, cargando de un gran simbolismo a esta casa donde vivió él y su familia, siendo considerada, desde diversos colectivos de memoria histórica, como un ejemplo del poder sin cortapisas. Ahora se proyectan en este espacio de más de dos mil metros 56 viviendas tras años de abandono que han venido causando numerosas molestias a los vecinos de la zona. Ahora,esta próxima nueva vida para el barrio no debe hacer olvidar aquel tiempo oscuro, pues la memoria es la única garantía para no repetir la historia.