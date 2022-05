“La risa alivia el sufrimiento”

Lola Mento (Beatriz Garrido) ya sintió la llamada a la interpretación cuando tan sólo era una niña. Lo tuvo claro desde que, entre clase y clase, salía a la pizarra del aula para hacer reír a sus compañeros haciendo un versión cómica al anuncio de Neoclor, por poner un ejemplo. “No sé en qué momento quise dedicarme a la interpretación pero sí recuerdo de muy pequeña que tenía dos metas: ser astronauta y dependienta en una tienda de calzados. Las dos dedicaciones al mismo tiempo”, rememora entre risas.

Cuando lo tuvo claro, comenzó a asistir a clases de teatro a escondidas. Y a los veinte años, con un puñado de metas, se traslada a Madrid a estudiar Arte Dramático. Sacó sus estudios adelante y ya no ha hecho otra cosa que no sea la interpretación. “Me considero actriz, maga y pasaya”, afirma. Pronto comenzó a trabajar con distintos papeles en obras por aquí y por allá. E incluso trabajó durante un año en la serie llamada ‘Rocío casi madre’ que se emitió en Canal Sur.

Hace unos catorce años recibió una llamada telefónica. Era de la organización ‘Payasos sin Fronteras’. Alguien que ni tan siquiera conocía le propuso dedicarse algunas semanas al año a la noble labor de ofrecer un rato de entretenimiento a personas que sufren. “Comencé en cárceles y hospitales. Y así estuve tres años recorriendo toda España”. Después vinieron los viajes a distintos países. Su trayectoria da un poco de vértigo y casi podría decirse que huele a pólvora. Ha estado haciendo reír a la gente que sufre en lugares tan complicados como Colombia, Líbano, Sudán, Siria, Nicaragua, Indonesia en el huracán, Costa de Marfil o, últimamente, en Polonia, justo en la frontera con Ucrania.

Ha estado haciendo reír a la gente que sufre en lugares tan complicados como Colombia, Líbano, Sudán, Siria

Actualmente trabaja para ganarse la vida en un espectáculo propio de “magia y humor poli-patético” bajo el nombre de ‘Lolamentando’. “Ahora también tengo preparada otra obra que se llama ‘La Concertista’ y que es un juego musical y humor con campanas”, detalla Beatriz. Es una profesional libre que vive de su trabajo artístico y, entre acto y acto, sale fuera de España buscando el sufrimiento allá por dónde se encuentre para regalar una sonrisa. Desinteresadamente porque en ‘Payasos sin Fronteras’ se trabaja de forma voluntaria. “Creo que hay mucho interés en todo esto que hago. Por eso decir que lo hago desinteresadamente no es lo más correcto. Hay un interés personal que te impulsa a través de estas experiencias a pensar en la vida, en cuáles son las motivaciones y cuáles son las prioridades en la vida. Por eso pienso que hay un interés aunque no sea monetario, que es lo de menos”, reflexiona.

Lola Mento subraya que “a pesar de los muchos sufrimientos que tenemos en este mundo, soy testigo de que la risa alivia. Podemos estar en medio de una guerra pero al minuto uno, cuando sale un payaso y pega un tropezón, las personas se ríen. La risa es la lengua más internacional que existe. Todo el mundo es capaz de responder de la misma forma ante un gag cómico. Así que es un trabajo muy agradecido para los que nos dedicados a arrancar sonrisas. Y más aún cuando se trata de personas que están inmersas en angustias terribles”.

Ucrania

Cada vez que Lola Mento vuelve a Jerez necesita un tiempo de reubicación. “El choque emocional es brutal. Ver cómo la gente sufre ahora en la frontera de Polonia con Ucrania, cómo las madres llaman desesperadas a sus maridos para decirles que no aguantan más y que se vuelven a su país y comprobar cómo los maridos les dicen que tienen que seguir aguantando en el campamento de refugiados es tremendo. A pesar de que Polonia lo ha organizado todo muy bien, hay lugares donde hay cientos de camillas y ninguna intimidad. Allí viven mujeres con sus hijos mientras observan cómo la guerra está devorando sus ciudades y sus casas”, afirma. La situación es espeluznante en Ucrania.

‘Payasos sin Fronteras’ siempre trabaja en grupos. Los artistas intentan montar algo conjuntamente basándose fundamentalmente en la risa. “Pero viajamos siempre un grupo y en cada expedición, que suele ser con gente distinta, pueden venir magos, malabaristas, equilibristas o payasos. El grupo monta un número conjunto donde todos tengamos cabida. Es más o menos lo que hacemos cuando salimos a alguna expedición”.

Beatriz Garrido jamás pensó cuando decidió hacerse actriz que le tocaría vivir situaciones tan extremas mientras hace lo que más le gusta. “Sin duda es un regalo poder estar en sitios que te abren mucho la conciencia y te hace plantearte muchas cosas”. Y añade que “muchas veces desde aquí cuando vemos las noticias contabilizamos las muertes como números. Sin embargo, los que hemos estado en Ucrania, sabemos que detrás de esos números hay una señora mayor que no sabe qué será de ella o una niña con un jersey rojo que está embocada contigo cuando actuas”, subraya.

Solidaridad

Lola también ahonda en la capacidad que tiene el ser humano para hacer el mal y a la vez el bien. “Ahora hemos visto cómo hay cientos de personas que están allí en la frontera de Polonia haciendo cualquier labor humanitaria. Médicos, cocineros, lugares donde te entregan ropa o mantas… en definitiva la cara y la cruz de la vida”, afirma.

Lola Mento ve el mundo quizá con un cierto pesimismo. “Somos muy individualistas y solo pensamos en nosotros. Las relaciones sociales son cada vez más complicadas. No soy muy optimista, aunque también hay que verlo desde otro prisma y compruebas y observas lo contrario. La gran capacidad que existe por parte de muchos de ayudar y de asistir a personas muy vulnerables”.

"He visto cómo hay cientos de personas que están allí en la frontera de Polonia haciendo cualquier labor humanitaria"

Ahora, Beatriz prepara un viaje a Cataluña donde tiene varias funciones de su propio espectáculo. Aparte de colaborar desde hace cuatro años con la Fundación ‘Abracadabra’ que se dedica a hacer visitas en los hospitales y trabajar para los enfermos, Lola Mento volverá al escenario en cualquier lugar donde le dejen o pueda actuar. Será otro escenario distinto al de la guerra. Y otra gente. Como también lo eran aquellos compañeros de curso que la animaban a hacer algún gag con el anuncio de Neoclor. Aquellos eran otros tiempos. Posiblemente mejores. Pero lo que nadie le quita a esta artista jerezana es que ha curado mucha tristeza a través de un tropezón, un beso a un niño o una chaqueta que intenta colocarse mientras la cabeza le sale por una manga y la mano por un bolsillo.