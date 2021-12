¿El humor es una cosa muy seria?

Uno de los pilares para triunfar en la vida es tomarte el trabajo seriamente, aunque sea humor.

¿De qué depende la gracia?

Se tiene o no se tiene. Esto no se estudia, esto se lleva en la sangre.

En este sentido supongo que actuar frente a un público andaluz ya entraña ciertas garantías, ¿no es así?

Pues no, el público andaluz es el más exigente y a mí eso me pone mucho.

¿Puede un buen humorista tener carácter triste por naturaleza?

Hay de todo en este mundo. Yo, personalmente, intento reír a cada segundo.

¿El monologuista ha de escribir e interpretar forzosamente sus propios guiones?

En mi caso sí, es la mejor manera de sentirlos e interpretarlos.

¿La mejor terapia personal es saber reírse de uno mismo?

Yo creo que sí. Hay que sacar una sonrisa a todo: la risa, la música y el sol lo curan casi todo.

Siempre se ha dicho por activa y por pasiva que debemos darle un sentido a nuestra vida. ¿Si comenzamos por cultivar el sentido común y el sentido del humor ya tendríamos mucho ganado?

El humor nunca debe faltar, y sí: el sentido común debería imponerse porque… de derechas o de izquierdas… en medio siempre está el sentido común.

¿El humorista es un fino interpretador de la realidad? ¿Cuánto tiene de gran observador de todo aquello que le rodea?

Mucho, a cada momento, y siempre en tono humorístico.

¿Qué cómico español no ocupa o no llegó a ocupar el lugar que ciertamente merece o merecía?

Podría decirle cientos de nombres porque ni los conocidos son todos buenos, ni los desconocidos son todos malos.

¿Qué obra representa en estos momentos?

‘Tanto monta, monta tanto’: la historia de los Reyes Católicos contada como nos da la gana

¿Cuándo descubre su vis cómica?

Por aburrirme, dejé un trabajo de camarero de fines de semana. De inmediato me dispuse a ver monólogos en el ordenador portátil y salió un pantallazo que decía: “¿Quieres participar en el Festival de la Comedia en Madrid? Danos tus datos personales y te llamaremos”. Y un 28 noviembre de hace ya 11 años allí estaba yo actuando para 700 y siendo la primera vez que tenía un micrófono en la mano.

Supongo que a lo largo de tantísimas funciones por los escenarios de casi toda España acumulará divertidas anécdotas. Cuéntenos algunas…

Para escribir un libro. Muchísimas, muy variadas, de todo tipo. Con mi compañero Manolo Medina encontrarnos, por ejemplo, unas bragas XXXXXXL en unos camerinos o echar a una persona del teatro porque no paraba de interrumpir la función y que la gente pensara que era parte del show. Y un largo etcétera.

¿Le gustaría obtener un papel en alguna serie de televisión? ¿Por qué?

Me encantaría. Ya lo tuve en su día en la serie ‘Brigada de fenómenos’ y la experiencia fue maravillosa.

¿Padeció alguna vez miedo escénico? En caso afirmativo: ¿cómo lo superó?

Miedo jamás. Respeto al público… ¡todo!

¿Cómo afrontó el parón profesional que los artistas padecieron durante la pandemia?

A los cuatro meses de estar en casa decidí buscarme un trabajo y la empresa Rivadis Higiene Profesional apostó por mí. A día de hoy no puedo vivir solo de la comedia, así que compagino los dos trabajos, cosa que no me pesa porque gracias a Dios estoy en una empresa que me da flexibilidad de horarios y con un jefe y unos compañeros que no los cambio por nada del mundo

¿Qué consejo le daría a un joven aspirante a cómico?

Paciencia y talento van de la mano. Si tienes estas dos virtudes, todo cae por su propio peso. Y, lo más importante, ser buena persona. El día que yo falte que digan que era un buen cómico, pero ante todo buena persona, buen padre, buen marido y buen amigo.