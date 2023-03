La rivalidad entre Jerez y Cádiz se debate en Twitter

El polémico twit que ha iniciado la polémica decía lo siguiente: "Los jerezanos son las personas más pesadas y más jartibles de to la provincia de cadiz y que basan su humor en decir que Cáiz es un pueblo de Jerez". A partir de ahí, usuarios y usuarios más partidarios de una ciudad que de otra lo han expuesto, así como los argumentos en los que se basan.

Se ha podido leer que los gaditanos sólo van a Jerez al Luz Shopping y a Ikea. Otros han defendido que lo único que tiene bueno Jerez es la Feria. "Conocí a un jerezano el fin de semana pasado y estuvimos toda la tarde discutiendo por qué Jerez era el cáncer de Cádiz", publican en otro twit.

El ataque a Cádiz ha sido igualmente manifestado por otro sector: "(Procede a ser de cadiz) dos calles y un charco" y con otros comentarios de peor gusto: "Pero Jerez no huele a meado"

Aunque no todos los twits son negativos: "Mi padre está ingresado y su compañero es jerezano. Es uno de los hombres más amables y serviciales que he conocido en mi vida".

Este "mal rollo" entre Cádiz y Jerez es desconocidos para muchos usuarios y usuarias que componen la amplísima comunidad de la red social y han manifestado también dicho desconocimiento: "Honestamente, no sabía del enorme pique y mal rollo entre unos y otros hasta que no he vivido aquí".