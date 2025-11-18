Roban 800 euros a un hombre de 78 años en un atraco con violencia en Jerez

Un coche de la Policía Nacional en el acceso a la Comisaría de Jerez.

"Fue cuestión de segundos, me empujó, me metió la mano en la cartilla y salió corriendo con los 800 euros", recuerda V.R., un vecino de 78 años de Jerez que, en la tarde del pasado lunes día17, sufrió un robo con violencia tras extraer dicha cantidad en efectivo en un cajero automático de la avenida Olivar de Rivero.

La víctima describe a su agresor como "un varón de unos 40 años, alto, fornido y bien vestido". Huyó tras el atraco en un Volkswagen Passat de color gris, "no pude mirar la matrícula pero sí me quedé con su cara", añade en su relato a este medio tras presentar una denuncia en la Comisaria de Policía Nacional acompañada de un reconocimiento médico realizado en su centro de salud.

Atraco con violencia a las16:35 horas en la avenida Olivar de Rivero

El suceso ocurrió a las 16:35 horas de la tarde del lunes en la avenida Olivar de Rivero cuando V.R, había retirado con su cartilla del banco 16 billetes de 50 euros (800 euros) de un cajero automático. Tras alojarlos en un bolsillo de su chaqueta y emprender el camino a pie hacia la glorieta de Biarritz, fue abordado por un desconocido que le propinó un fuerte empujón provocando su caída.

En ese momento, el atacante aprovechó para meter la mano en el abrigo, sacar la cartilla y coger el dinero en efectivo. Acto seguido emprendió la huida en un coche particular de la marca Volkswagen modelo Passat.

Pese a que a esa hora no había muchos transeúntes por la citada calle, un testigo del robo con violencia acudió al rescate del anciano de 78 años.

"Se preocupó por mí, ya que quedé malherido en una de las vertebras. Tengo un historial médico complicado con dos infartos, artritis en las rodillas y problemas en cinco vértrebras. He pasado una mala noche", explica durante la narración de los hechos.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al presunto autor de los hechos.

"Hay cámaras en la calle y con la descripción del sospechoso más los detalles del vehículo espero que den con él para que no vuelva a cometer más atracos", confía.