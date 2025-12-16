Ministerio de Transportes y Ayuntamiento de Jerez avanzan en un proyecto para cubrir las vías del tren en Vallesequillo

El Ministerio de Transportes ha presentado este martes al Ayuntamiento de Jerez un "boceto", según apuntaron fuentes municipales, para integrar el tramo sur de la vía del tren a su paso por Jerez a la altura de Vallesequillo y la avenida de Medina Sidonia para su integración en la malla urbana. La propuesta consistiría en una cubrición de la actual vía —no se plantea un soterramiento— que serviría para ampliar el parque de Vallesequillo y habría un paso para vehículos entre ambas márgenes a la altura de la calle Mallorca.

Este fue uno de los asuntos abordados en una reunión celebrada este martes en Madrid entre la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, en la que también estuvieron presentes los directores generales de Carreteras y del Sector Ferroviario, Juan Pedro Fernández Palomino y Carlos Juárez Cólera, respectivamente.

Según lo apuntado por el Ministerio de Transportes en un comunicado, se continúa trabajando con el Ayuntamiento jerezano para "avanzar" en un proyecto de integración de este tramo de la vía del tren sobre el que no se llegó a actuar cuando a principios de este siglo se acometió la ambiciosa elevación de la vía a su paso por la zona norte de la ciudad. No en vano, entre el paso subterráneo bajo la vía del tren ubicada junto a la estación y el conocido como Puente de Cádiz hay un tramo de unos 800 metros de longitud que impide el paso peatonal y de vehículos entre el Parque Atlántico y Vallesequillo. Según el Ministerio, esta futura actuación "permitirá la ampliación del parque y la mejora de la conexión peatonal entre ambos lados de las vías, favoreciendo la permeabilidad urbana y la cohesión del entorno".

Ahora bien, desde el gobierno municipal se apuntó a Diario de Jerez que ambas partes han quedado emplazadas para próximas reuniones a nivel técnico para concretar la propuesta, por lo que aún es muy pronto para hablar de plazos de ejecución dado que lo único presentado es un "boceto" dado que no se cuenta aún con un proyecto. Mientras, desde el Ministerio se apuntó que se continúa trabajando en un "estudio funcional" que analizará " las distintas alternativas para hacer realidad esta integración". Desde la administración central se señaló que, una vez se finalice, las dos administraciones deberán concretar la forma de colaboración y aportación financiera "para hacerla viable".

Ya este medio avanzó en septiembre que ambas administraciones están trabajando en la firma de un convenio para la ejecución de esta importante actuación urbanística llamada a cambiar la fisonomía urbana de todo el entorno del Puente de Cádiz.

Mejora de las conexiones ferroviarias

Otro de los asuntos abordados en la reunión fue el estado de las conexiones ferroviarias, fundamentalmente con Madrid. En este sentido, la alcaldesa afirmó que le ha reclamado al Ministerio no solo que se amplíen el número de conexiones entre Jerez y la Bahía con la capital de España al considerar insuficientes las cuatro frecuencias diarias que Renfe opera actualmente, además, en las numerosas incidencias que se han producido en los últimos meses. Según García-Pelayo, el Ministerio se limitó a señalar que se está trabajando para mejorar el servicio "en la provincia de Sevilla", circunstancia que García-Pelayo considera "indignante" dada la necesidad de más conexiones con Madrid —antes de la pandemia del covid-19 llegó a haber hasta seis conexiones diarias.

En cambio, el Ministerio afirmó que actualmente los servicios comerciales de larga distancia ascienden a "78 a la semana" —no aclara en el comunicado si en esta cifra se han sumado a los servicios de los trenes Alvia a Madrid, sino también los media distancia que enlazan con los AVE en Sevilla— y que estos han tenido un "aumento de viajeros del 12,5% en los tres primeros trimestres del año con respecto al mismo período del año anterior".

Por otro lado, una de las grandes inversiones que el Ministerio de Transportes, a través de Adif (la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias) debe realizar en próximos años es el futuro apeadero de tren de la zona norte, que iría junto al paso subterráneo bajo las vías del tren en la avenida de La Pepa. Desde el Ayuntamiento se aseguró que este asunto no se abordó en la reunión, extremo negado por el Ministerio que afirmó que se continúa trabajando "en la definición de soluciones que permitan una adecuada integración de la futura infraestructura ferroviaria en el entorno urbano, garantizando su funcionalidad, accesibilidad y compatibilidad con la ciudad".

Meses atrás, se anunció que ambas administraciones habían acordado un cambio sustancial en la propuesta inicial. Así, con el objetivo de facilitar el acceso se ha decidido que el acceso prinicpal a este futuro apeadero se haga por el lado de San José Obrero en lugar de por el Parque Atocha, aunque esta zona también tendrá su correspondiente entrada, dado que esta zona es donde se proyecta el futuro aparcamiento de vehículos.