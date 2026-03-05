Robo de datos bancarios en Mi Carpeta Ciudadana mediante phishing

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana para robar datos personales y bancarios a los usuarios.

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

La asociación ha recibido quejas de varios socios avisando de que han recibido correos maliciosos suplantando la identidad de Mi Carpeta Ciudadana.

Tanto en su página web como en la aplicación móvil ya se ha incluido un mensaje donde se advierte a los usuarios de esta campaña fraudulenta para que estén prevenidos frente a estos intentos de estafa.

Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.

¿Cómo actuar?

Si se ha recibido un correo electrónico, supuestamente de Mi Carpeta Ciudadana, pero no se ha accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, se recomienda bloquear al remitente y eliminarlo de la bandeja de entrada.

En caso de haber accedido al enlace y facilitado información personal o bancaria, el Incibe recomienda ponerse en contacto con su Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento de forma personalizada a través del teléfono 017, el WhatsApp 900 116 117 o su formulario online.

Es conveniente recopilar y guarda todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos, para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Qué es el phishing?

Según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el phising es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios.

Del mismo modo, es utilizada para instalar programas maliciosos, malware, en los dispositivos de los usuarios.

Para ello, ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso.

Explicado de otra forma, los ciberdelincuentes envían a los usuarios mensajes suplantando a una entidad legítima como puede ser un banco, una red social, un servicio, una entidad pública, etc. para engañarles y manipularles a fin de que acaben realizando alguna acción que ponga en peligro sus datos o instalando programas maliciosos que capturarán y enviarán credenciales o información cuando acceda a determinadas páginas.