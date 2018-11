Asaltan dos casas en la avenida de Andalucía y acaban perseguidos por la Policía

Una conocida empresaria jerezana del sector de la hostelería fue víctima la noche del pasado miércoles de un robo en su domicilio ubicado en la avenida de Andalucía. “Volví a mi casa sobre las ocho y media de la noche y me encontré con todo revuelto. Al principio pensé que mi marido se había dejado abiertas las puertas de la cocina pero cuando entré más en la casa el panorama era desolador”.

Encarnación Sañudo, propietaria del conocido negocio La Cruz Blanca, se encontró con “la ropa tirada por el suelo, los cajones tirados. Toda la casa estaba revuelta”. Sospecha que cuando entró los individuos (cuatro según fuentes policiales) salieron, ya que dejaron unos bolsos en la valla de su domicilio. La empresaria reaccionó de forma rápida y avisó a toda prisa a las fuerzas del orden.

Un patrulla de la Policía Local inició una persecución de los ladrones, que huyeron por la avenida de Andalucía en dirección a Hipercor y desde allí a la pedanía de Guadalcacín a bordo de un vehículo Audi de alta gama. Estos primeros agentes dejaron la persecución de los delincuentes en manos de otros compañeros y se dirigieron al domicilio.

Es reseñable que los ladrones entraron tanto en esta vivienda como en otra aledaña, aunque al parecer de ésta se llevaron poca cosa. No fue así en el caso de Encarnación ya que la dejaron sin joyas con un gran valor sentimental. “De dinero no se llevaron nada simplemente porque no guardo dinero en mi casa”, señaló a este periódico. Cabe destacar que cuando entró en su domicilio lo hizo sola y que en el interior de la casa no estaba nadie, contra lo publicado en algunas páginas webs.

El mayor temor de esta jerezana es que “a la hora a la que entraron solemos estar en casa pero en esta ocasión no fue así. A partir de ahora estaremos todo el día con la alarma puesta. Ha sido terrible”.

Sobre la persecución policial cabe destacar que los delincuentes huyeron en dirección a Guadalcacín circulando incluso en sentido contrario. Finalmente, ayudados por la potencia de su vehículo, lograron despistar a los agentes, aunque estos (afirmaron a este medio fuentes de la Policía Local) entregaron numerosos datos en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

La familia cuya casa fue asaltada está a la espera de que los agentes de Policía Científica acudan a su domicilio para intentar conseguir huellas dactilares que incriminen a los asaltantes.