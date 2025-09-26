Rockhouse Jerez celebra su primer aniversario con nueva sala y competición de boulder

Jerez tiene una cita con la vertical Jerez este domingo, 28 de septiembre. El rocódromo Rockhouse celebra su primer aniversario y lo hace por todo lo alto: con la inauguración de una nueva sala de boulder de 200 m², un espacio que consolida al centro como referencia de la escalada en la provincia.

El evento arrancará a las 10:00 de la mañana con la bienvenida a los participantes y dará paso, media hora después, a la competición de bloques. Habrá categorías para todos: adultos (femenina y masculina) e infantil, con un total de 70 bloques equipados para la ocasión. Cada categoría contará con 10 bloques puntuables, pensados para poner a prueba desde a los escaladores más novatos hasta a los más experimentados.

La jornada no será solo de esfuerzo físico y adrenalina, la música acompañará el ambiente y los participantes entrarán en un sorteo que se celebrará a las 14:30 horas.

Rockhouse arranca octubre con fuerza con las clases extraescolares de escalada para los más pequeños y los cursos de iniciación para adultos, una oportunidad única para quienes quieran adentrarse en un deporte que no deja de crecer.

Y es que la escalada está viviendo un momento de oro en España. Desde su debut olímpico en Tokio 2020, el interés se ha disparado, impulsado por referentes como Alberto Ginés, que hizo historia al proclamarse campeón olímpico en Japón y que este mismo 7 de septiembre de 2025 volvió a brillar al conquistar la Copa del Mundo de Dificultad. Un logro que demuestra que este deporte no solo está en auge, sino que España escala al podio internacional.

Con Rockhouse, Jerez se sube también a esta ola. Un proyecto joven, vibrante y lleno de energía que cumple su primer año invitando a toda la ciudad a celebrar, competir y, sobre todo, descubrir lo apasionante que puede ser mirar la vida desde las alturas.