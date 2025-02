Jerez vuelve a convertirse en un plató para el rodaje de la serie 'Berlín'

"Estas cosas no se suelen ver, está chulo. A ver si tenemos suerte y vemos a algún actor". Tres jóvenes esperan junto al león de Correos poder encontrarse con los actores de 'Berlín', el spin-off de 'La casa de papel' que continúa en el Top 10 de las series en habla no inglesa más vista de la historia en Netflix y que este lunes ha rodado en el tabanco El Pasaje.

A las seguidoras de la serie española se les escapaba la risa sólo de pensar el poder cruzarse con los protagonistas y se alegraron de que la producción escogiera su ciudad para la grabación en esta segunda temporada. "Me parece perfecto que elijan a Jerez para grabar porque es una ciudad preciosa. Se deberían hacer el triple de cosas aquí", decía una de ellas. "Seguimos a todos los actores, porque todos actúan de maravilla. A mí me gusta mucho Michelle Jenner, a ver si la puedo ver...", esperaba otra, aunque precisamente esa actriz no ha participado en estas secuencias.

Muchos comerciantes de la zona esperaban un gran dispositivo, pero el resultado ha sido un trabajo muy compatible con la actividad del día a día. "Lo leí el domingo por redes sociales y pensaba que iba a entorpecer más el comercio y para nada. Todo normal, muy tranquilo", confiesa una empresaria de la calle Santa María.

La calle Mesones comenzó a transformarse antes de las siete de la mañana, con el 'desembarco' del material para la grabación. Después llegaron los figurantes y los dos actores de Berlín que han grabado estas escenas en El Pasaje, Begoña Vargas (Cameron en la serie) y Julio Peña (que interpreta a Roi).

La llegada de este nuevo trabajo se produce poco después de la marcha de Jerez del equipo técnico y de producción de la serie internacional 'Young Sherlock', de la plataforma Prime Video, que ha grabado en el Alcázar, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la plaza de la Asunción, la plaza de la Yerba y la plaza Benavente, recreando el París del año 1871.