El Ronqueo Solidario Quirós recauda 30.000 euros para humanizar la planta de oncología del Hospital de Jerez

La Terraza de Puerto Sherry en El Puerto ha acogido un año más el Ronqueo Solidario promovido por la asociación Coloreando Vidas, de la que el artista Fernando Quirós es presidente, que este año ha logrado recaudar unos 30.000 euros. Se trata de un encuentro gastronómico único en el que participan varios chefs, y que gira en torno al despiece tradicional del atún rojo de almadraba.

Esta cantidad recaudada irá destinada a sufragar parte del proyecto de humanización de la planta de oncología del Hospital Universitario de Jerez: dar a sus pasillos y habitaciones mayor iluminación y colorido, y dotar a la unidad de mayores recursos asistenciales, de descanso y ocio. En definitiva, adecuar sus diferentes espacios para que tanto los pacientes como sus familiares se sientan como en casa y desconecten todo lo que puedan de su difícil situación.

La cita se celebró en la Terraza de Puerto Sherry.

El encuentro, al que acudieron unas 540 personas (y con una lista de espera de más de un centenar de interesados) ha contado con el apoyo de diferentes organizaciones, como Fujifilm, Healthcare, que no ha dudado a la hora de unirse a este proyecto. Con él, contribuye a resolver problemas sociales a través de la tecnología mientras lleva sonrisas al mundo, siguiendo su propósito corporativo: Giving our world more smiles.

Para reforzar este compromiso, allí estuvo Rafael Fernández Navarro, Spain Sales BU Manager del área de Modalities & IVD Solutions de Fujifilm Healthcare. “Es un honor poder estar en proyectos como el que promueve Fernando Quirós, en el que tienen prioridad mejorar la salud y la calidad de vida de las personas no sólo con mejores recursos diagnósticos y de tratamiento, sino también con un refuerzo positivo del entorno asistencial”, comenta.

Un proyecto personal

Fernando Quirós lleva varios años muy implicado en mejorar las instalaciones del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, centrando su atención tanto en las zonas de pediatría como de adultos. “Una vez terminada la obra de las habitaciones de colores destinadas a niños que han sufrido ictus o problemas neurológicos, hemos puesto el foco en la planta de oncología, en la que hemos previsto una obra valorada en unos 140.000 euros”, explica

En concreto, se ha planificado una actuación para dar colores alegres a los pasillos y una iluminación agradable, además de la instalación de una sala de estar acogedora en la que recibir a las visitas y un pequeño gimnasio que sea de utilidad para la recuperación de los pacientes.

Empresas colaboradoras de la iniciativa.

“Es todo un orgullo ver que la iniciativa genera cada vez más interés, que los patrocinadores sigan confiando en el proyecto, así como el público que nos acompaña en cada evento que organizamos. Y, por supuesto, también hay que agradecer el apoyo que nos dan todos esos chefs que cierran sus restaurantes para cocinar nuestro menú. Todos nos reunimos con una misma línea solidaria, trabajando por un mismo fin”, reconoce.

El atún, gran protagonista del encuentro, es la figura más reconocida en las obras de Quirós, siempre cargadas de color. Además, este pescado, y más concretamente el atún rojo de almadraba, es una de las piezas fundamentales de la gastronomía de Cádiz. De esta manera, el Ronqueo Solidario en el que participa Fujifilm Healthcare busca no sólo dar apoyo a uno de los espacios de salud más importantes de la provincia, sino que también lo hace dando visibilidad a la cultura, el arte y la gastronomía local.