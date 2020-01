Ruiz-Berdejo: "No tenemos ni más ni menos que los recursos que necesitamos"

El juzgado ha dado la razón, de momento, al PP en su denuncia por vulneración de los derechos fundamentales al aprobar este verano el PSOE la designación de un asesor extra para Ciudadanos y Adelante Jerez. El gobierno local ya ha anunciado que va a recurrir el fallo judicial que anula el acuerdo de junta de gobierno de 18 de julio de 2019.

Mientras tanto desde Adelante Jerez, formación afectada por el fallo judicial, su portavoz Raúl Ruiz-Berdejo ha dejado claro que “nosotros no entramos a valorar los recursos de los que dispone el PP o de los que debería disponer, nosotros valoramos los nuestros”. Y, en este sentido, “desde el primer momento, hemos defendido los recursos humanos que entendemos que necesitábamos para desarrollar un ejercicio de oposición con la máxima garantía y estamos satisfechos”.

Por ello, para Ruiz-Berdejo “si el PP no lo está o entiende que ha sido discriminado está en su derecho de ir a los tribunales, como ha hecho, tanto como el gobierno está en su derecho de defender la legitimidad y legalidad de los acuerdos que adopta en junta de gobierno”. El portavoz de Adelante Jerez insiste por ello en que “con respecto a los recursos que tiene el PP no podemos entrar a valorarlo porque no es cosa nuestra, nosotros valoramos los nuestros y creemos que no tenemos ni más ni menos que los que necesitamos”.

Asimismo, ante la posibilidad de que su asesora extra (Violeta Márquez) se puede ver perjudicada, Ruiz-Berdejo asegura que “es desagradable por la compañera que está desarrollando su trabajo y no tiene culpa de nada”. “Está en medio de esa guerra que mantienen unos con otros pero, de momento, nosotros con calma. Tenemos la conciencia muy tranquila y, ahora, a esperar cuando la sentencia sea firme en qué sentido se manifiesta”.