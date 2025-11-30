La Sala Paúl acoge el curso ‘Creación de Prompt de Inteligencia Artificial’

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Economía, Trabajo Autónomo, Empresa y Seguridad, José Ignacio Martínez, la delegada de Participación, Juventud y Protección Animal, Carmen Pina, y el coordinador en Andalucía de Adecco Formación, Ramón Vázquez, y de su responsable provincial, Clara Palomino, ha asistido a una sesión formativa del curso de ‘Creación de Prompt de Inteligencia Artificial’, de 50 horas lectivas, y que se imparte de manera gratuita en la Sala Paúl a través de la citada empresa.

Este curso, al igual que los 130 cursos que a través de Adecco y de manera gratuita se podrán realizar en la Sala Paúl dirigido a jóvenes y a la ciudadanía en general está siendo ejecutado en Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, con la colaboración del Ayuntamiento, y financiación a través de fondos europeos ‘Next Generation’.

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha subrayado que “esta acción formativa va en la línea que vamos emprendiendo y trazando desde el Gobierno de Jerez” ya que “desde el primer momento éramos conscientes que desarrollar tecnológicamente el sector empresarial, y también el Ayuntamiento, podría generar empleo de calidad y que diera respuesta a ese desempleo estructural que en la ciudad teníamos”.

Martínez ha añadido que “se ha demostrado que es así, lo hemos comprobado en la IV Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías de Jerez, con 400 participantes, consolidada como referente, y también el Espacio de Datos EDINT para Ciudades Inteligentes, un espacio innovador y muy potente. Esta formación aquí en la Sala Paúl de la mano de la Agencia Digital de Andalucía, de la Junta, y de la empresa Adecco, hace del Ayuntamiento un acelerador en esta línea, creemos que esta formación es muy potente porque nuestra verdadera obsesión es la creación de talento de calidad, la atracción del talento en el ámbito tecnológico y este tipo de programas hace formación muy específica para que las empresas que necesitan ese perfil lo puedan contratar de forma inmediata”.

Los cursillistas, junto a los delegados.

De manera que a los contenidos de herramientas tecnológicas disruptivas “como potencial en sí mismo se añade la aportación que tiene como herramienta de la empleabilidad” con el objetivo de que “ese desempleo estructural que tenía Jerez se vaya poco a poco acabando. De hecho, desde que entramos en el Ayuntamiento en el verano de 2023, hay 2.500 desempleados menos y muchos de ellos en sectores distintos en los que se venían empleando las personas”, ha remarcado el teniente de alcaldesa.

Por su parte, Carmen Pina ha agradecido a Adecco Formación su aportación a esta línea estratégica formativa “que se hace en la Sala Paúl, y que también supone una manera más de redimensionar estas instalaciones como casa de los jóvenes jerezanos, y que cuenten con el Ayuntamiento para estas iniciativas. Estamos volcados hacia los jóvenes, ahora que estamos culminando el I Plan Local de Juventud, que tiene entre sus objetivos una mayor visibilidad del empleo, y más aún desde las nuevas tecnológicas, que son altamente demandadas por las empresas. Estamos encantados y siempre están las puertas abiertas de esta casa para los jóvenes, una casa que es su casa”.

El curso se denomina ‘Creación de Prompt de Inteligencia Artificial’, se enmarca en un itinerario de cinco cursos, “que comienza con las aplicaciones de IA para el día a día, se continúa con el desarrollo de los ‘prompt’ y se avanza hasta conocimientos más concretos como creación de imágenes y vídeos, cómo encontrar empleo con IA, un itinerario muy atractivo que en 50 horas permite conocer al alumnado las claves de la IA. El certificado es oficial de las instituciones de la Junta de Andalucía y lleva el sello de calidad de la Universidad de Sevilla”, ha explicado Ramón Vázquez, de Adecco Formación.

El Ayuntamiento impulsa este programa formativo “que es una verdadera oportunidad para jóvenes y también para la ciudadanía en general. Ofrecemos hasta junio de 2026 un gran catálogo de cursos que van desde Inteligencia Artificial, a márketing, empleabilidad, y de cosas tan concretas como Youtubers, Posdcaster, programación con Scracht, con 130 cursos, de manera gratuita y subvencionada, que realizamos desde Adecco”, ha detallado Vázquez, que ha destacado que “venimos a ofrecer un programa formativo muy interesante para toda la ciudadanía, que viene derivado de fondos europeos, que se está ejecutando a través de la Agencia Digital de Andalucía, que forma parte de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Agradecemos al Ayuntamiento la difusión, y las facilidades que nos está dando”.