Sale ardiendo en plena noche una furgoneta en el polígono El Portal en Jerez
El vehículo quedó completamente afectado, pero no hay que lamentar daños personales
Gamberrismo en la calle Évora de Jerez
Los bomberos tuvieron que acudir al polígono El Portal en la madrugada de este domingo para apagar el incendio de una furgoneta. A la llegada de los efectivos, el vehículo estaba ardiendo, quedando completamente afectado, pero sin daños personales. La Policía Local también se personó en el lugar del incidente para colaborar en el dispositivo de emergencia.
