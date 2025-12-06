Gamberrismo en la calle Évora de Jerez

La calle Évora ha amanecido con los maceteros en medio de la vía pública, una 'gracia' ejemplo del gamberrismo que estos días de zambombas pulula por la ciudad. Afortunadamente la mayoría de jerezanos y visitantes se comportan con civismo pero desafortunadamente siempre hay que lamentar el comportamiento de algunos que no solo no cuidan la ciudad sino que no tienen reparos en arrojar basuras -principalmente restos de botellones- y causan desperfectos en el mobiliario urbano.