Salen a subasta pública 17.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en Jerez

Escrapalia ha sacado a subasta pública una parcela de suelo urbanizable de uso residencial de 17.000 metros cuadrados incluida en los sectores Montealegre I y II de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su edificabilidad estimada es de 5.049 metros cuadrados.

Tal como detalla el portal inmobiliario de subastas, la parcela está valorada en el plan de liquidación en 680.000 euros y sale a pujas con un precio inicial de 175.000 euros. Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de algo más de 13.000 euros. Cantidad que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. La subasta estará abierta en Escrapalia hasta el próximo 10 de diciembre.

Liquidación Reyal Urbis

Estas subastas corresponden al lanzamiento de una subasta pública de 14 activos inmobiliarios de la liquidación de Reyal Urbis por algo más de 5 millones de euros, lo que supone un descuento del 83% sobre su tasación, calculado en más de 30 millones de euros. Más de 300.000 metros cuadrados de terrenos en su mayoría urbano y urbanizable de uso residencial en: Jerez, Zaragoza, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Terrassa (Barcelona), Aljaraque (Huelva), Horche (Guadalajara), Almatriche (Las Palmas de Gran Canaria), Almería y Algete, Torres de la Alameda y Villalbilla en la Comunidad de Madrid

Escrapalia ha alcanzado los 150 activos inmobiliarios subastados procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación más de 250 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por Auto del Juzgado nº 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013. El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó Auto de Liquidación de la Sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.