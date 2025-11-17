El Ayuntamiento de Jerez comienza la tramitación de la calle Amberes como ZAS

La asociación de vecinos de Chapín Norte informó recientemente de la presentación en el Ayuntamiento de Jerez "una solicitud formal para que la calle Amberes sea declarada Zona Acústicamente Saturada (ZAS)". Desde el colectivo que preside José Antonio Asencio aseguran que la situación es “insostenible” debido a la proliferación de negocios de hostelería y ocio nocturno en la zona.

La petición ha sido aceptada por el gobierno local, tal como ha confirmado el teniente de Alcaldesa de Gestión Medioambiental, Antonio Real. "Le enviamos un informe con la justificación y nos ha trasmitido que ya ha comenzado su tramitación". "Entendemos que realizarán mediciones acústicas, comprobarán las denuncias ante la Policía Local, etc.", explica Asencio.

El representante de Chapín Norte detalla que son muchos los vecinos que llevan tiempo presentando denuncias, tanto en la Policía como en Urbanismo, y algunos de ellos "tienen resoluciones extensas en las que se reconoce que determinadas actividades hosteleras de la calle Amberes incumplen en el 95% de los casos la normativa".

Así las cosas, desde la asociación se ha solicitado un encuentro con la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, para exigir el cumplimento de la normativa y para solicitarle que convoque la mesa de veladores. "Llevamos dos años esperando que se convoque porque creemos que es una buena manera de ordenar la actividad hostelera para beneficio de los empresarios, pero también de los vecinos", añade Asencio.

Como se recordará, desde Chapín Norte denunciaron semanas atrás que "en un tramo de apenas 120 metros existen actualmente seis establecimientos de hostelería". Se trata principalmente, tal como detallaron la asociación, de locales de comida rápida, aunque también hay abiertos "dos locales de ocio nocturno". A ello se suma, advierten, "la posibilidad de que se abra un nuevo negocio del mismo tipo, lo que agravaría el problema".

Ante este panorama, los vecinos denunciaron que esta concentración de locales “ha sobrepasado con creces el umbral de saturación”. Como consecuencia de la actividad hostelera "se generan ruidos constantes, olores, tráfico desordenado y comportamientos incívicos que afectan al descanso y la salud de los residentes". Se da la circunstancia, además, de que "en época estival la situación se vuelve insostenible, con estacionamientos indebidos, coches sobre las aceras, música a alto volumen, claxon y dificultades para el paso del camión de recogida de residuos".

Incumplimientos de las ordenanzas municipales, peleas, micciones en la vía pública, consumo de alcohol y drogas, olores intensos procedentes de las cocinas, son también otros de los problemas denunciados.

Además, "tememos que con Jerez siendo Capital española de la Gastronomía en 2026 se multiplique el número de bares como pasa en Semana Santa en el centro de Jerez". Y aún peor sería, tal como advierte, "si el Ayuntamiento suspende las ZAS como ocurrió en Almería cuando fue capital gastronómica y aquello fue un caos".

Hay que tener en cuenta que este verano el gobierno local aprobó en pleno, por unanimidad y de forma definitiva, la Ordenanza de Prevención de la Contaminación Acústica de Jerez. Este nuevo documento, que ya fue aprobado de forma inicial en la sesión ordinaria del mes enero, introduce nuevos procedimientos y actualiza la normativa que existía hasta ahora, que databa del año 1999 y estaba obsoleta.

En dicho pleno, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, señaló que el objetivo principal de esta ordenanza es “preservar y reducir la contaminación acústica, garantizando la calidad de vida y la salud de los ciudadanos”. Precisamente lo que reclaman los vecinos de la calle Amberes de Jerez.