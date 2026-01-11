San Antón Jerez 2026: Cómo inscribir a tu mascota y fechas clave de una edición con numerosas novedades

El Ayuntamiento de Jerez abrirá este lunes día 12 de enero el plazo para la inscripción de mascotas en el acto de bendición de animales de la Festividad de San Antón, que tendrá lugar el próximo domingo día 18, a partir de las 10.30 horas, en el Parque González Hontoria.

La tradicional fiesta de San Antón contará este año con algunas novedades como se estableció en la reunión que han mantenido los responsables del gobierno municipal en este evento. Así habrá una serie de exhibiciones en las que tendrán especial protagonismo el perro ratonero bodeguero andaluz, los canes entrenados en agility y los que integran el equipo de la unidad de Bomberos. También se ha dado a conocer que las asociaciones protectoras de animales tendrán este año más participación, al igual que el Consejo Local de Medio Ambiente.

Como novedad este año también, los propietarios de mascotas participantes recibirán una invitación al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez al formalizar la inscripción.

Como es tradicional, en este evento no faltarán actividades familiares, el desfile de mascotas participantes y la entrega de trofeos y se celebrará una nueva edición del concurso de dibujo que patrocina la empresa jerezana Bricopinturas, cuyos premios se entregarán más adelante en el Ayuntamiento. Junto a la actividad central de la jornada, la bendición de las mascotas, tendrá lugar igualmente la lectura de un manifiesto a favor de la protección animal, así como otras actividades de animación lúdicas y hosteleras, con el objetivo de que esta fiesta siga creciendo en cada edición.

También se ha confirmado la participación en este acto de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y de la Banda Municipal de Música.

A lo largo de la jornada del próximo lunes el Ayuntamiento activará un enlace en la web de la Delegación de Fiestas, en el que los propietarios interesados podrán acceder al formulario de inscripción hasta el jueves día 15 de enero.