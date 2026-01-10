La famosa actriz Eva Longoria se deja cautivar por Jerez y lo muestra en televisión con 'Seraching for Spain'
La 2 emitió este viernes el episodio de la serie donde la también productora y empresaria visita el restaurante Lú, cocina y alma y el Tababanco El Pasaje
Jerez está de moda. Rosalía perdió sus manos en esta increíble ciudad y mostró al mundo su admiración por ella y arte que se respira en ella. Tanto es así que invitó a Jimmy Fallon, presententador de un programa estadounidense en prime time, a visitarla.
Ahora es el turno de la actriz, productora, directora y activista estadounidense de origen hispano mexicano, Eva Longoria, encargada de dar a conocer los tesoros gastronómicos de este municipio, a través de su serie 'Searching for Spain', una “peregrinación gastronómica a través del rico tapiz de la cocina española" y "un viaje culinario y cultural por España”, según la actriz. En total, consta de ocho capítulos y entre las localizaciones se incluye Jerez. Este viernes, 10 de enero, se emitió en La 2 el capítulo grabado en la ciudad jerezana en octubre de 2024. El anfitrión y coprotagonista es, ni más ni menos que Juanlu Fernández, el chef jerezano del Lú, con dos Estrellas Michelin.
Entre otras localizaciones, rodaron en el centenario Tabanco el Pasaje y ensalzaron, por supuesto, la crianza y las bondades del Jerez, mientras lo pasan en grande. Sin duda, es la guinda a un año ilusionante para la ciudad, en el que ejerce como Capital Española de la Gastronomía.
Jerez, ciudad acogedora y agradecida
Tras la intensa grabación de este episodio, el chef jerezano, expresó su agradecimiento a la productora americana y a la actriz, Eva Longoria, "por elegirnos para representar a nuestra tierra y por mostrar al mundo la esencia de Jerez, sus vinos, su arte y su alma flamenca". Igualmente, dio las gracias al Tabanco el Pasaje, así como "a todas las personas que hicieron posible este proyecto tan especial y que contribuyeron a dar a conocer la belleza y autenticidad de nuestra ciudad".
La alcaldesa de la Jerez, María josé García-Pelayo, aprovechó la oportunidad de conocer a la actriz y subir una publicación en sus redes sociales.
