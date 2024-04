No, no falta sangre 0- en el Hospital de Jerez para un paciente oncológico

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células Regional asegura que el abastecimiento de sangre en el Hospital de Jerez "está asegurado". Fuentes oficiales informan de que "no hay falta de sangre, y si es un fenotipo raro, siempre están los donantes localizados para cuando se necesitan. Además, cualquier necesidad de sangre se cubre desde otro punto de Andalucía".

Por redes sociales se está compartiendo un llamamiento de donación urgente para un paciente ingresado en Jerez con grupo 0-, pero desde Salud niegan esta situación. Cabe recordar que la sangre para las transfusiones no están en las plantas de los hospitales, sino en los laboratorios de bancos de sangre y el proceder en los casos necesarios de precisar esta intervención es: se hace la petición desde la planta, va un técnico, comprueba que tengan o no sangre y si no, la piden al CTTC. Luego verifican delante del paciente que efectivamente es ese su tipo de sangre y ya se realiza la transfusión".

Asimismo, hay que recordar que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital de Jerez, trabaja en red con el resto de centros andaluces, por lo que la necesidad puntual en algún hospital se puede suplir desde cualquier provincia.

Aunque el abastecimiento está garantizado, siempre es bueno recordar la importancia de donar sangre. Desde la Junta de Andalucía detallan que en principio, puedes ser donante de sangre si tienes entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos y gozas, en general, de buena salud. La Junta añade que:

Es preciso tener el peso mínimo indicado porque en cada donación se recoge una cantidad estándar para todos los donantes (450 ml)

Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, y los hombres, 4

Entre cada donación de sangre deben transcurrir al menos dos meses

No es preciso estar en ayunas para hacer una donación de sangre; incluso habiendo hecho una comida normal se puede donar sin problemas

Puedes donar sangre aunque tengas el colesterol elevado o tomes algunos medicamentos frecuentes

No puedes hacerlo si padeces anemia o realizas prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades

Previo a la donación, se le pedirán los datos personales de manera que su identificación sea precisa e inequívoca, además para que permita establecer contacto con usted. De esta forma, le solicitan el DNI o documento acreditativo.

También se recomienda la lectura de la denominada "Hoja de Autoexclusión", hoja informativa que contiene las enfermedades que son aptas o no aptas para la donación y las dudas que se puedan plantear para su consulta al personal sanitario. Una vez rellenada la ficha de donación el donante firmará un consentimiento informado.