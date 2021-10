La alcaldesa reitera el ofrecimiento de terrenos a la Junta para la ampliación del hospital de Jerez

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha reiterado este miércoles el ofrecimiento de terrenos municipales a la Junta de Andalucía para la ampliación del Hospital Universitario de Jerez, terrenos que, ha precisado, cedería gratuitamente.

En declaraciones a los periodistas durante el acto de presentación del proyecto de Sostenibilidad Turística, la regidora jerezana ha insistido en la necesidad de ampliar el centro hospitalario de la ciudad, desde el que no sólo se atiende a la población de Jerez, ya que da cobertura también a los habitantes de Costa Noroeste y la Sierra, así como modernizar y reestructurar sus instalaciones.

"Nosotros hemos planteado la ampliación del hospital, para lo que el Ayuntamiento dispone de terrenos que cedería gratuitamente a la Junta", ha insistido la alcaldesa, quien se ha mostrado contraria a la opción del segundo hospital con el que, ha recordado, "el PP se presentó a unas elecciones".

En este sentido, Sánchez ha lamentado que "la sanidad no sea una prioridad para el PP como podemos ver en los centros de salud, donde ahora va a atenderte un enfermero que será el que decida si tienes posibilidad de ver o no a tú médico de cabecera".

A su juicio, "la salud tiene que ser un tema prioritario, pero la Junta de Andalucía ha ido poniendo trabas para que la gente tenga que acceder a la sanidad privada". "Cuando leo que es capaz de gastarse 78 millones de euros en la compra de un edificio a un particular para una sede judicial en Sevilla... Estas son las prioridades de Juanma Moreno Bonilla y no la salud de los andaluces; se están equivocando estrepitosamente".

Tras reiterar el ofrecimiento de terrenos municipales para la ampliación, "para que se tenga en cuenta", la alcaldesa ha asegurado que los fondos europeos disponibles para Educación y Sanidad representan "una oportunidad importante para atender las necesidades que tiene el hospital de Jerez", entre ellas la de modernizar y reestructurar sus instalaciones.

No en vano, Sánchez ha recordado los problemas de saturación de las UCI registrados durante la pandemia y que precisamente derivan de la población que depende desde el centro hospitalario jerezano. "Me parece muy bien que inviertan en Málaga o en Cádiz, pero la Bahía tiene varios hospitales cerca, tiene los de San Fernando, Puerto Real y Cádiz, y Jerez sólo tiene uno para toda la comarca, la Costa Noroeste y la Sierra. Si alguien no entiende esto, se lo volvemos a explicar en un mapa", ha apostillado.