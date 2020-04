El personal sanitario de Urgencias del Hospital de Jerez exige equipos de protección individual

El personal de Urgencias del Hospital de Jerez envió el pasado 3 de abril un escrito a la gerencia en el que expone la carencia de medios de protección que está sufriendo en la actual crisis sanitaria, lo que se suma a las presiones lógicas de trabajar en esta situación. El escrito, remitido a este medio, lleva la firma de más de 100 profesionales entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Lo reproducimos íntegramente a continuación:

"A la pandemia que nos ataca se ha unido la mala gestión del Gobierno que no ha sido previsor ni se ha anticipado a la falta de recursos sanitarios. Así, se han ido rebajando las exigencias de las medidas protectoras frente al coronavirus en nuestro hospital.

Los Servicios de Urgencias tienen la peculiaridad de la atención a demanda, nunca sabemos cuántos pacientes vamos a atender, ni por qué motivo. Aunque actualmente la Urgencia del Hospital de Jerez está dividida en dos circuitos (COVID y NO COVID), cualquier paciente es potencialmente portador de la enfermedad. De ahí la importancia de que los profesionales estemos debidamente protegidos.

Los sanitarios de Urgencias del Hospital de Jerez no queremos pasar a la historia de esta crisis como héroes con capa hecha de bolsas de basura. Queremos que los héroes sean nuestros gestores, que trabajen por conseguir los recursos necesarios, porque la población y las empresas han demostrado sobradamente que están dispuestas a fabricar lo que les pidamos.

Los sanitarios ponemos a disposición de la sociedad nuestros conocimientos, nuestro trabajo incansable y ese lado humano tan codiciado en estos momentos por los pacientes hospitalizados. Simplemente.

El Equipo de Urgencias del Hospital de Jerez está agotado, desbordado e indignado. Al miedo se une la incertidumbre a la llegada a nuestro puesto de trabajo; no sabemos si tendremos el material necesario para protegernos adecuadamente y según normativa. Cada día vivimos una incidencia nueva, las mascarillas FPP2 y FPP3 las recibimos si entramos en la zona de sospecha alta de COVID-19. Para el resto de urgencias (que pueden ser potencialmente COVID-19 aunque no lo parezca a nuestro ojo clínico) recibimos una ó dos mascarillas quirúrgicas para el turno de 12 horas. Éstas no nos protegen frente a la infección. Así mismo en las últimas horas nos han faltado batas impermeables. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? El profesional se debate ante el dilema de protegerse a sí mismo y hacer las cosas bien o relevar al compañero cansado y no dejar sin atención al enfermo.

Otro gran problema añadido es la sobrecarga de trabajo para los profesionales vestidos con el Equipo de Protección Individual (EPI), ya que en muchas ocasiones hace falta un segundo profesional y no puede entrar porque no le facilitan el EPI. Por protocolo de urgencias en estos momentos, un enfermero en zona covid tiene que atender a un máximo de 6 pacientes. Pues bien, la mayoría de las veces el enfermero lleva más de diez pacientes él solo, e incluso, como ayer mismo, la delicada zona de pacientes críticos. Un despropósito.

En cuanto a los Test para el personal sanitario con síntomas y/o en contacto con pacientes positivos, nos está costando por el Servicio de Preventiva del Hospital que se nos hagan o se nos ponga en observación domiciliaria. A lo largo de este período de la enfermedad el protocolo ha ido cambiando, teniendo personal en domicilio por contacto con positivos sin Epis y otros trabajando en las mismas condiciones.

Queremos que nuestra población lo sepa. Hemos recibido mucha solidaridad y cariño de nuestra ciudad, Jerez, en forma de material. Lo tenemos presente en nuestro día a día laboral. Pero lo que seguimos pidiendo de nuestra Dirección Hospitalaria es que vele por nuestra seguridad con los EPIs adecuados y en cantidad, ya que lo contrario es poner en riesgo nuestra salud y la transmisión del virus de paciente a paciente, es decir, a nuestra población".