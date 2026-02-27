Saray López, alumna de La Salle Mundo Nuevo, primer premio en el XIII Congreso Español de Lactancia Materna

La comunidad educativa del colegio Sagrado Corazón de Jesús (Mundo Nuevo) está de celebración. Saray López Valencia, alumna del centro, ha sido galardonada por su brillante trabajo de investigación en biología, en el que analiza una de las decisiones más cruciales en la etapa de maternidad: la elección entre la leche materna y la leche de fórmula. La alumna ha obtenido el primer premio en el XIII Congreso Español de Lactancia Materna.

Bajo el título 'Comparación en diferentes aspectos entre la leche materna y la leche en polvo', el proyecto de Saray López nace de una observación personal y una curiosidad científica genuina. A través de un riguroso proceso de laboratorio, la alumna ha contrastado los niveles de proteínas y grasas en ambas muestras, buscando arrojar luz sobre las creencias populares respecto a la nutrición infantil.

El estudio no se limitó a la teoría. Saray López llevó a cabo una fase experimental detallada para identificar las diferencias biológicas fundamentales. Sus conclusiones refuerzan la superioridad inmunológica de la leche materna, destacando su capacidad de adaptación a las necesidades del bebé, a la vez que reconoce el papel de la leche de fórmula como alternativa necesaria en ciertos contextos.

"La lactancia materna es el alimento más completo y equilibrado... ofreciendo una combinación única de nutrientes, defensas y factores de crecimiento que ninguna fórmula artificial puede igualar totalmente", concluye Saray López en su investigación.

Un ejemplo de excelencia académica

El jurado del concurso ha valorado la metodología aplicada, que incluye hipótesis precisas sobre el valor nutricional; análisis comparativos porcentuales de grasas y proteínas; una presentación visual impecable, facilitando la comprensión de conceptos complejos.

Este reconocimiento no solo premia el esfuerzo individual de Saray Lopez, sino que pone de manifiesto el compromiso del colegio Sagrado Corazón de Jesús (Mundo Nuevo) con el fomento del espíritu crítico y la vocación científica entre el alumnado.