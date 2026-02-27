Reconocimiento al Área Sanitaria de Jerez en la Jornada de Buenas Prácticas en Cuidados celebrada en Granada

Personal del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, la Sierra y la Costa Noroeste presente en la V Jornada de Buenas Prácticas en Cuidados

El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han recibido sendos reconocimientos en la V Jornada de Buenas Prácticas en Cuidados celebrada en Granada, un encuentro científico de referencia que ha servido para presentar nuevas incorporaciones y resultados del Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC/BPSO®).

Durante el encuentro se ha dado la bienvenida a los cuatro centros que se incorporan a la tercera cohorte del programa CCEC/BPSO®, tras la convocatoria realizada en 2025: el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, el Distrito Sanitario Granada Metropolitano y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Asimismo, la jornada ha servido para reconocer el trabajo de las instituciones que culminan ahora su proceso de implantación tras tres años de trabajo continuado, pertenecientes a la segunda cohorte: el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, y el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Estos centros consolidan así la integración estructural de las guías de práctica clínica en su actividad asistencial diaria.

Desde el 22 de diciembre de 2022, fecha en la que el BPSO-Host Regional Andalucía anunció la selección del Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra entre las tres candidaturas elegidas para formar parte de la segunda cohorte 2023-2025, numerosos profesionales han trabajado de forma continuada e interdisciplinar en la implantación de buenas prácticas en cuidados, centradas en la promoción de la lactancia materna, la prevención de caídas y la valoración y manejo del dolor.

Además, el BPSO-Host Andalucía coordina actualmente otras instituciones previamente vinculadas al programa nacional, entre ellas el Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, así como el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Con esta red, son ya 14 las instituciones sanitarias andaluzas integradas en el programa, lo que sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor implantación de esta estrategia a nivel nacional.

La jornada ha servido también para difundir otras iniciativas estratégicas de buenas prácticas en cuidados que se están desarrollando en el Servicio Sanitario Público de Andalucía, como los proyectos de telecuidados y telemonitorización de pacientes crónicos complejos o la valoración de la adherencia terapéutica en el ámbito hospitalario, actuaciones alineadas con los objetivos de continuidad asistencial, atención integrada y resultados en salud.

Los resultados acumulados reflejan el impacto del programa en Andalucía: más de 360 unidades clínicas implicadas, más de 12.000 profesionales formados y mejoras significativas en indicadores clave relacionados con la seguridad del paciente, la prevención de caídas y lesiones por presión, el abordaje del dolor, la lactancia materna, los cuidados en personas con ostomías o la gestión de accesos vasculares, entre otros ámbitos.

El reto a partir de ahora pasa por consolidar lo alcanzado, garantizar la sostenibilidad del modelo y ampliar progresivamente su alcance, reforzando la integración de los cuidados basados en la evidencia como un pilar esencial del sistema sanitario público andaluz y fortaleciendo el liderazgo clínico enfermero como motor de transformación organizativa.

La jornada, celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha estado organizada por la propia EASP, la Coordinación de Cuidados y Atención Sociosanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. En ella han participado profesionales de centros sanitarios de toda Andalucía, así como responsables institucionales y expertos nacionales en práctica basada en la evidencia.