El sector del taxi ve ya la Navidad como "el primer evento de la ciudad"

A falta de celebrar la tradicional Nochebuena y esa copa de disfrute más íntimo que otorga el día 24 de diciembre, Jerez ha cerrado su periodo de zambombas 2025 con récord absoluto. Lo ha hecho a nivel de ocupación hotelera, con cinco fines de semana a pleno rendimiento, y superando todos los registros en el último puente de la Inmaculada.

Muchos hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad han tenido una afluencia insólita, con reservas desde muchos meses antes de la fecha, un síntoma que pone de manifiesto la dimensión que ha tomado este periodo en Jerez. A ello hay que sumar la masiva llegada de autobuses y visitantes durante estos cinco fines de semana, otro dato que deja a las claras que la Navidad ha transformado el turismo de la ciudad en estas fechas.

La situación de bonanza se extrapola también entre las asociaciones y hermandades que durante todos estos días han organizado zambombas. En lo que respecta a hermandades, han sido 67 las zambombas organizadas en estos cinco fines de semana. Si antaño lo normal era promover una en un día concreto del mes de diciembre, en este 2025 hemos visto la proliferación de las zambombas en muchas cofradías. Esta circunstancia sólo tiene una explicación, y es la rentabilidad que suponen para las hermandades, que han visto una fuente de ingreso notable. Por esta razón, este año hemos visto a la Hermandad de la Viga organizando hasta cinco zambombas, todo un récord, aunque también han realizado tres otras cofradías como La Borriquita, El Amor o Las Tres Caídas, por citar algunas.

Una de las zambombas celebradas durante estas últimas semanas. / Miguel Ángel González

Consultados muchos hermanos mayores, la mayoría coinciden en que la recaudación "ha sido buena", si bien muchos reconocen que la lluvia en determinados momentos del mes de diciembre ha evitado este año que muchas de ellas alcanzaran la recaudación de años anteriores.

Para muchas hermandades el periodo navideño y estas zambombas, ya sean en sus respectivas casas de hermandad o en la vía pública, son un alivio económico, dejando claro la "rentabilidad" de estas, si bien para otras siguen teniendo en la Feria del Caballo y las casetas, sobre todo para las que son trabajadas con los propios hermanos, la mejor fuente de ingreso con respecto a las actividades que realizan durante el año.

Una zambomba en el reducto de la Catedral. / Miguel Ángel González

A nivel de hostelería, la Navidad y este periodo de zambombas, tal y como reconoce el presidente de la Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, "ha sido positiva". De cualquier forma, aseguran, al contrario de las opiniones que se vierten desde otros sectores como puede ser el taxi, que su concentración en torno al centro provoca que "no todos los negocios se beneficien, algo que sí notamos durante la Feria del Caballo".

A pesar de los buenos números, desde este colectivo exigen al Ayuntamiento un cambio en la normativa de cara al futuro. Carrasco asegura que desde su asociación "entendemos que esas zambombas que se hacen en lugares públicos tengan permitida esa licencia para asociaciones sin ánimo de lucro", eso sí, consideran que "debe haber más control, se puede convertir este tipo de zambombas en un mero negocio".

"Actualmente, se piensa más en la barra, en lo que van a vender, más que en lo que van a ofrecer, porque si son asociaciones sin ánimo de lucro deben aportar más, no sólo mirar el dinero. Es lógico que pueda haber una pequeña barra para los gastos y demás, pero a los términos que hemos llegado, sin ningún tipo de control, en cuanto a medidas, no es justo".

Los hosteleros exigen "igualdad" para todos, ya que por ejemplo "mientras que a nosotros no nos permiten montar barras los viernes, este tipo de asociaciones pueden montarlas en plazas que son céntricas y las más importantes de Jerez. Tampoc entendemos que si un hostelero puede hacer una zambomba en su espacio, tiene que recoger a las doce, y el resto de las zambombas sí pueden estar y hasta las dos de la mañana".

Además, "están copando el máximo espacio, montando veladores y funcionando desde las doce de la mañana como si fueran otro bar y eso no puede ser. Nosotros entendemos que este tipo de zambombas son beneficiosas para la ciudadanía pero lógicamente hay que haber un control. No se puede montar un negocio de esto, porque si se convierte en negocio, todos tenemos que jugar con las mismas cartas.

Desde Hostelería Jerez se exige además un mayor número de servicios "porque son muchas horas en el centro y al final van a los bares porque los servicios que hay son insuficientes. El hostelero tiene que estar pendiente de esto. incluso de evitar que muchas personas se sienten en las mesas a consumir lo de la zambomba. Y a veces la gente se levanta educadamente, pero hay otra gente que no. Algún que otro negocio ha tenido que contratar este año vigilantes privados".

"La Navidad está en alza, pero debemos cuidarla y no pensar solamente en el que viene, también en los que estamos aquí todo el año, sean ciudadanos o negocios", concluye.

En lo que sí coincide la ciudadanía y los hosteleros es en la buena labor que desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo con los servicios de limpieza, sin lugar a dudas, una de las grandes noticias de esta Navidad 2025, ya que la eficacia en este sentido, según aseguran algunos vecinos, "ha sido mejor que en años anteriores".

La realidad es que la Navidad de Jerez, como ha ocurrido recientemente con la Feria del Caballo, necesita obligatoriamente una nueva ordenanza, una ordenanza anunciada a bombo y platillo desde que el actual gobierno municipal llegó al Ayuntamiento, pero que de momento no se ha llevado a cabo. Actualizar el modelo y adecuar elementos que afectan a la hostelería, el turismo, vecinos, ciudadanía, comercios y el patrimonio son necesarios para ello.

Satisfacción en el taxi

La afluencia de público que ha atraído a Jerez a miles de personas durante esta Navidad gracias al boom de las zambombas no sólo ha beneficiado a los sectores de la hostelería y el turismo, sino que también afecta notablemente al taxi. En este gremio los números de esta última Navidad han sido "muy buenos", hasta el punto de que desde Teletaxi hablan ya del primer evento de la ciudad dentro de su calendario festivo. Así lo reconoce su presidente, Alejandro García, quien considera que las zambombas este año "han sido muy buenas, creemos que incluso mejores que el pasado".

Un taxi, en una parada del centro. / Manuel Aranda

Esta afirmación viene sostenida, en palabras de su máximo representante, "por la buena coordinación que ha habido este año con el Ayuntamiento", y especialmente "en las medidas que se han puesto en marcha en el centro de Jerez, creo que se ha consolidado definitivamente lo que venimos haciendoen los últimos años".

Para Alejandro García el corte de calles y el hecho de poder transitar por la calle Honda "nos ha permitido una mayor rapidez a la hora de dar servicios y afortunadamente, gracias a esa coordinación no ha habido las caravanas ni los atascos de otros años".

Desde Teletaxi también se valora positivamente la buena relación existente "con otras localidades de la provincia para eventos como este que congregan a tanta gente en Jerez", en concreto destaca "a los compañeros que vienen de Sanlúcar y El Puerto, con los que hay buena sintonía".

De este mes de diciembre y las zambombas, Alejandro García también admite que ha sido muy efectivo "el tema de las lanzaderas de los autobuses, porque ha habido mucha gente que las ha utilizado y a nosotros nos alivia de trabajo", si bien advierte que "todavía hay cosas que mejorar y una de ellas puede ser el hecho de que los autobuses urbanos amplíen sus horarios nocturnos, sobr todo los fines de semana porque llega un momento en el que nos quedamos solos y es difícil".

Aunque el periodo de zambombas encamina su recta final, desde Teletaxi se admite que "en Navidad la gente coge mucho el taxi, sobre todo para hacer compras y demás", y asegura que "comercialmente Jerez, con centros comerciales como Luz Shopping o Área Sur, atrae a muchas personas de la provincia, y eso se nota".

Desde Teletaxi se recuerda que desde el pasado octubre se ha puesto un servicio de whatsapp e Inteligencia Artificial, con el número 657 80 45 45, “que ayuda a evitar situaciones de colapso de la centralita y está siendo muy cómodo para los usuarios”. Sobre ello, su presidente reconoce que la iniciativa “está siendo muy positiva y animo a la ciudadanía a utilizarla”.