Aunque han pasado más de 10 años desde que iniciara mi labor en este suplemento de educación, a la vuelta de las vacaciones, siempre sigo deseando que llegue ese primer segundo martes de cada mes. Tanto en ese primer segundo martes de cada mes, como en los demás segundos martes de cada mes, tengo la oportunidad de ejercer como divulgador, una actividad que al tiempo que me ayuda a actualizar y ordenar mis ideas, me permite compartirlas.

Este medio me da la oportunidad de dar a conocer, a quienes no leen literatura especializada o no asisten a congresos y jornadas sobre educación y salud, una pequeña parte de la cantidad de conocimientos que seguimos acumulando cada día para mejorar el desarrollo de los menores.

Pero, mejorar este desarrollo, en absoluto significa ir adquiriendo los contenidos curriculares propios de cada curso, sino que un adecuado desarrollo debe implicar conseguir las competencias mínimas para alcanzar un alto grado de bienestar en la vida adulta. Entre esas competencias se incluirían, sirviendo como ejemplos, la capacidad para relacionarnos con los demás, la capacidad para perdonar, la habilidad para gestionar las emociones o las estrategias para afrontar las adversidades a las que nos podemos enfrentar a lo largo de la vida.

Por ello, aprovechando este espacio, hablaremos de muchos de los temas que tanto a educadores dentro del entorno académico como a educadores en el entorno familiar nos preocupan. Uno de esos temas, sin duda, es la gestión de las nuevas tecnologías, dada el alto grado de adicción que están generando en los últimos tiempos. Hace unos días, una chica de unos 15 años me decía que no sabía qué hacer cuando sus padres la castigaban sin el móvil, cuando le propuse que podía escuchar música, leer, ver la televisión o quedar con una amiga , me respondió (poniendo cara de es que no te enteras de nada) ¿y cómo lo hago si no tengo móvil?.

Sin embargo, otros casos pueden ser más graves que el de esta chica, ya que a veces el ansia por conseguir el uso de un Smartphone puede hacer la vida familiar insoportable, he atendido a adolescentes que han llegado a amenazar e, incluso, a agredir a sus padres para conseguir su teléfono inteligente.

Otro ámbito con el que estamos especialmente sensibilizados es el mundo de la discapacidad, queremos dedicar algún espacio a dar a conocer algunas de las estrategias necesarias para que todos aquellos alumnos que viven con alguna discapacidad, diversidad funcional o deficiencia puedan gozar de una autoestima positiva, haciendo las valoraciones sobre sí mismos en función de los obstáculos superados y no en comparación con el resto de compañeros que no tienen sus mismas dificultades, ni han realizado el mismo esfuerzo que ellos.

La discapacidad en la escuela, en los institutos o en la universidad, no tendría que ser un tema a tratar sólo cuando hay algún alumno en el aula con alguna dificultad, si no que los alumnos tendrían que estar preparados para entenderla sea cual sea el momento de la vida en el que coincidan con ella.

Bueno, aunque trataremos algunos otros temas, pero para no alargarme demasiado en este primer segundo martes de cada mes, quisiera también agradecer a Domingo Martínez González, quien dirige magistralmente este suplemento y a los demás responsables de su publicación el confiar un año más en mí. Además, este año, en Psicología Diez, cumplimos 20 años atendiendo las necesidades de los alumnos de Jerez y alrededores, por lo que, es una doble satisfacción para mí seguir en contacto con todos vosotros.