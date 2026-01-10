Segundo robo en una semana en Cáritas San Benito de Jerez

Estado en el que han quedado las estanterías de Cáritas San Benito.

Dos robos con apenas unos días de diferencia. Eso es lo que se han encontrado los responsables de Cáritas de la parroquia San Benito esta misma semana. El primero robo tuvo lugar a mitad de semana y el segundo ha sido conocido este sábado.

En estas instalaciones guardaban multitud de alimentos para ayudar a las familias de la zona y ahora se han quedado prácticamente vacías. Se da la circunstancia de que habían renovado la cerradura, tras el primer robo, y nuevamente ha sido reventada con el coste económico que ello conlleva también.

Hay que recordar que la entidad dispone de distintas posibilidades para aquellos que quieran colaborar tanto económicamente como siendo voluntarios o realizando aportaciones de alimentos, entre otras opciones.