Lunes y Martes Santo cambiarán el orden de paso de sus cofradías

De las primeras reuniones mantenidas entre las hermandades de los distintos días de la Semana Mayor comienzan a desprenderse las líneas fundamentales de lo que será la Semana Santa de 2019. Un año en el que habrán importantes cambios con respecto al tradicional orden de paso de las distintas cofradías. En este sentido, se podría afirmar en las hermandades ya no es un Sancta Sanctorum la antigüedad a la hora de facilitar el transito de los cortejos procesionales. La comodidad gana a la tradición.Los cambios más importantes están enfocados en las jornadas del Lunes y el Martes Santo. Con respecto al Lunes Santo, las reuniones tuvieron que ser aplazadas hasta probar el paso del Santísimo Cristo de la Sed por Tornería. Finalmente el canasto pasa, pero este factor ha ralentizado las reuniones previas. El origen de la alteración -como sucede en la jornada del Martes Santo- es desatascar la calle Tornería de cofradías de vuelta a sus templos. La calle 'fetiche' parece ser la reina de todas las vías y las hermandades de la zona norte parecen querer tomar esta angostura para llegar a la zona de Puerta de Sevilla. En este sentido, si se alternan las cofradías que van para el sur con las que toman el camino contrario, propiciaría un paso por Tornería sin tener que ir encadenados unas con otras. En este sentido, el Lunes Santo comenzaría con la Paz de Fátima que pasaría primera. Sed iría entre esta cofradía y la Candelaria. Tras la cofradía de la Plata, iría el orden normal de la jornada. La llave de Tornería sigue estando entre la Plata y San Marcos. En la jornada del Martes Santo se alterna el orden para que la Clemencia, que va a un ritmo más lento por Tornería, no ralentice a la Defensión que va detrás a otra velocidad. El orden que se pretende tomar sería Salud de San Rafael, Clemencia, Humildad y Paciencia, Defensión, Cristo del Amor y Judíos de San Mateo. Por otro lado, según ha podido saber este periódico, el paso de la hermandad del Consuelo por el convento de las Hermanas de la Cruz parece estar complicado. Desde la junta de gobierno aún no ha trascendido nada al respecto y habrá que esperar al 2020. Otro cambio del que ya se ha hablado sería el permuta entre las Tres Caídas y el Prendimiento. Un cambio que permite recogerse más temprano a la hermandad de Santiago y a las Tres Caídas volver más tranquila a su templo. El itinerario de ida de las Tres Caídas cambia con respecto al de estos años pasados. Saldría de San Lucas y tomaría la plaza Belén para rodearla por el lateral del convento de las Hermanas de la Cruz y así llegar hasta Peones, Carpintería Baja y por Sedería tomar la Tornería. Aunque aún no ha trascendido nada sobre el Jueves Santo, todo hace prever que habrá permuta entre la Oración en el Huerto y la Lanzada así como en la jornada del Viernes Santo entre la Soledad y el Cristo de la Expiración. Estos son los primeros perfiles de lo que será la Semana Santa de 2019 que se celebrará en algo más de tres meses bajo las directrices de lo que ahora se está acordando.