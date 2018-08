Los servicios y las mujeres propician una bajada de 482 parados en julio

La industria ni suma ni quita, ya que salda julio con 1.449 parados, apenas siete menos que los registrados un mes antes. No se puede decir lo mismo de la agricultura y la construcción, los garbanzos negros del último mes con un aumento conjunto de casi 140 desempleados, de los que 82 corresponden al sector agrario y 57 al del ladrillo. El registro de la agricultura se mantiene a último día de julio ligeramente por debajo de los mil parados (984), mientras que lo de la construcción rebasan levemente los 2.600.

Como es habitual por estas fechas, en pleno auge del turismo, el descenso del paro de julio se concentra en el sector servicios, que reduce en el último mes en torno a medio millar de parados, a los que se unen cerca de un centenar de personas que carecían de empleo anterior. El registro de los servicios mantiene no obstante al grueso de los demandantes con el carné de paro, en concreto 17.461 personas, mientras que en el apartado de personas sin empleo anterior (SAE) figuran al cierre de julio cerca de 3.900.

La situación en Jerez no difiere mucho de la del conjunto del país. Hay más movimiento en el mercado laboral, pero también más estacionalidad, por lo que muchos de los trabajadores que encuentran un empleo entran y salen de las listas del paro con demasiada asiduidad. Y muy pocos son los que salen para no volver en largo tiempo.

El mes con más empleo... "precario y temporal"

El descenso del paro registrado en julio apenas cambia nada en la ciudad, lastrada según CCOO por el predominio del empleo "precario, eventual y parcial no deseado". A juicio del sindicato, "sin un cambio radical en las políticas económicas, acompañadas de un plan urgente de inversiones en la industria agroalimentaria, así como la apuesta por infraestructuras productivas, Jerez se verá abocada a un empleo precario estacional". La unión local de Comisiones reclama al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez un trato especial para Jerez y la provincia en atención al problema que arrastran desde hace décadas, en particular tras "las reformas laborales y las políticas esteticistas de los últimos años, que han sido un autentico cáncer para la riqueza y el empleo en Jerez". "Toca revertir esos datos con realidades concretas y no solo con buenas intenciones y promesas", reclama el sindicato, que considera "absolutamente prioritario subir los salarios y acabar con la temporalidad y la desigualdad".