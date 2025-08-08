1 El Consejo Regulador se aferra a la esperanza de un arancel cero por cero en Estados Unidos. Califica de lamentable el acuerdo comercial entre Trump y la UE, que deja al jerez prácticamente fuera del mercado, porque se ve remota la posibilidad de quedar exento de la tasa impuesta por EE.UU.

2 El Marco de Jerez limita al 30% la merma de la vendimia por el mildiu, cifra mejor que la que se manejaba hasta ahora. Se espera una cosecha algo inferior a 44 millones de kilos, la menor de la última década, aunque se considera suficiente para garantizar las necesidades de las bodegas. El inicio de la vendimia se retrasa a la segunda semana de agosto y el riesgo de pudrición toma el relevo del mildiu como principal preocupación.

3 Mariano Pardo de Figueroa, legendario personaje del siglo XIX, de Medina Sidonia, popularizó el seudónimo de Doctor Thebussen como académico, escritor, historiador y destacado gastrónomo. La familia jerezana Martel, pariente lejano suyo, conserva una botas de oloroso llamado Thebussen que se consideran auténticas joyas, recordando sus frecuentes pasos por la sociedad jerezana.

4 Con todo merecimiento, Jerónimo Roldán Rosa es ya Hijo Predilecto de Jerez desde el pasado día de Santiago y un comentario de Manuel Sotelino le abren de par en par las puertas de Sherryzanías al saber que Jeromo, al llegar como periodista a un evento taurino, pedía al camarero, por lo bajini, una copa bien fría de su jerez preferido y con la copa en la mano sabía agradecerle su amabilidad y discreción. ¡Con clase!

5 Las tasas antidumping expulsan al Brandy de Jerez del mercado chino. El Consejo Regulador denuncia que los acuerdos de precios mínimos que benefician al cognac francés significan una desventaja competitiva para nuestro brandy que lleva años, aunque con inversiones muy modestas, tratando de abrirse mercado en el gigante asiático, el país de los mil millones de consumidores. El Partido Popular de Jerez urge al Ministerio de Agricultura a defender los productos españoles.

6 Jerez en el mapa del turismo gracias a la doctora María Teresa Fernández, que en su libro ‘Turismo Experiencial’, sitúa a la ciudad como un modelo internacional con su riqueza cultural y enológica, que ofrece herramientas prácticas para diseñar experiencias turísticas de calidad y emocionalmente impactantes.

7 En uno de sus recientes ‘Rebuscos’, José Luís Giménez rinde un merecido y justo homenaje a la memoria del artista y gran fotógrafo jerezano Eduardo Pereira porque nadie como él retrató los trabajos de la viña, la bodega y el vino.

8 Sofia Osborne, presidenta de Osborne desde 2023, ha ganado la novena edición del ‘Premio Empresarial de Andalucía’ de Caixabank. Es la primera mujer que lidera su Compañía en más de 250 años de trayectoria. ¡Enhorabuena!

9 En la bodega de los Apóstoles de González Byass, nos cuenta Inmaculada Peña, se conserva una joya del patrimonio vinícola andaluz: dieciséis botas centenarias procedentes de la Bodega de la Tercia en Montilla, propiedad por entonces del Duque de Medinaceli desde el siglo XVII, que fueron incorporadas a las primeras criaderas, que marcaron el inicio, recibiendo el nombre de Amontillado del Duque V.O.R.S., sin olvidar sus orígenes históricos.

10 Rafael García Organvidez, jerezano y director de la Casa del Libro en Sevilla, nos dice que su padre trabajaba en una bodega y se encargaba de trasegar con el vino, bajar las escalas, un trabajo de muchas habilidades en el que se necesita conocer bien el estado de madurez del vino. También nos recuerda que en Jerez llamamos bota, a lo que en el resto de España se le llama barrica ó tonel, pero curiosamente a los que fabrican las botas les llamamos toneleros.

11 Dos vinos de Jerez se han situado en la cúspide del podio de la Guía Peñín 2026: Amontillado Tradición VORS, de Bodegas Tradición, y Tío Pepe Cuatro Palmas, de González Byass, dos vinos memorables y únicos. La Guía Peñín ha efectuado más de 9.500 catas de 2.000 bodegas.

Guía Peñín.

12 Cortijo de Jara ha dado el pistoletazo de salida, hace unos días, a una de las primeras vendimias de Europa, con el inicio de la corta de la uva de la variedad Gwürztraminer, con la que esta bodega familiar elabora su blanco monovarietal de la Tierra de Cádiz.

13 En febrero de 2026 se celebrará la Barcelona Wine Week (BWW), en la que los vinos andaluces, especialmente los de Jerez, tendrá presencia destacada, según su directora, Céline Pérez, quien ha declarado que “falta dar a conocer la revolución que ha vivido el vino español”.

14 El interesante libro titulado ‘Imágenes y Representaciones de los Vinos del Marco de Jerez’ es un proyecto del denominado Grupo de Estudios Históricos ‘Esteban Boutelou’ de la Universidad de Cádiz, coordinado por Alberto Ramos Santana y José Marchena Dominguez. Una auténtica monografía que en sus quince capítulos nos conduce a la mitificación del vino de Jerez en el imaginario colectivo, desde muy diversos enfoques.