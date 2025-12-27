Sherryzanías
- Alfonso Ussía fue siempre un admirador y bebedor entusiasta de los vinos de Jerez y de El Puerto y nos dejó escritas unas recomendaciones muy interesantes y simpáticas para su consumo: “Una copa de Fino o de Oloroso sólo se puede saborear parado. Se enfrenta uno a una verdadera obra de arte que se bebe, primero desde el aroma y se posee poco a poco, como temiendo su final”.
- El 'Salón de los Mejores Vinos de España', en Madrid, ha llegado a su 25 aniversario en diciembre dando la oportunidad de catar los vinos mejor valorados en la Guía Peñín, más de 1.600 elaborados en 350 bodegas, procedentes de 34 zonas productoras, tanto nacionales como internacionales. De los 117 vinos andaluces, 71 son de la Denominación de Origen Jerez y de los ocho vinos que han obtenido 100 puntos en la Guía Peñin, 2 son generosos de Jerez.
- El grupo bodeguero José Estévez ha puesto en el mercado un Original Oloroso Spritz con la marca “Osorolo”, una combinación refrescante de vino Oloroso, Jengibre y Limón.
- La leyenda de Drake y el vino de Jerez se inicia confusamente por Warner Allen en 1933, por la suposición expresada de André L. Simon en 1907. Se formula en lo fundamental por parte de Julian Jeffs en 1961, se trivializa y expande por Hugh Johnson a partir de 1984 y el reconocimiento institucional del Consejo Regulador del Jerez se produce en 1996.
- Barcelona, epicentro de la coctelería moderna, ha celebrado en noviembre el 'Brandy de Jerez Cocktail Week'. Las principales coctelerías de la ciudad han ofrecido creaciones originales con el destilado jerezano. Todo con el objetivo de ofrecer al público una experiencia completa en torno al Brandy de Jerez y su papel creciente en la coctelería actual.
- El pasado noviembre, el Consejo Regulador albergó la 'Jornada sobre Transformación del Patrimonio Bodeguero de Jerez' organizada por el Instituto Internacional del Vino y la Viña. En el interesante programa de la jornada intervinieron destacados ponentes que disertaron sobre consideraciones patrimoniales históricas, la arquitectura de las Bodegas, rehabilitación de antiguas bodegas en espacios residenciales y para otros usos.
- El 30 de noviembre celebró Trebujena la XLVI edición del Concurso de Mosto, llamado “la Champions” del Mosto por su bien ganado prestigio. En esta ocasión se celebró en la Cooperativa Vitivinícola Albarizas y fueron 19 las muestras participantes. El ganador fue el mosto presentado por Juan Pedro Moyano Tejero. Se trata de celebrar la llegada del primer vino joven de la temporada, un momento especialmente valorado en la cultura enológica de Trebujena.
- El Consejo Regulador ha acogido la presentación de 'Sorbos de Sacristía. Historias de Jerez y el jerez', la obra póstuma de Juan Pedro Simó, el periodista que fue irrepetible redactor jefe de Diario de Jerez, tristemente fallecido en verano de 2024. Se trata de una recopilación de los mejores artículos que escribió Juan Pedro entre los años 2012 y 2014, ensamblados felizmente por el también periodista Pedro Ingelmo. Todo ello como homenaje a la figura de un periodista de raza como Juan Pedro Simó que ha dejado una huella imborrable en la historia del periodismo jerezano.
- Antonio Banderas visitó González Byass. Degustó y disfrutó un vino de 1728, no pudo resistirse a Jerez y dejó firmada una bota con una espléndida dedicatoria: “Quizás la Andalucía soñada se esconde en la flor de una bota de Tío Pepe”.
- Hay una nueva versión de un famoso refrán muy bodeguero: “Por San Andrés, el mosto se pone flamenco”.
- ¿Se habrán cumplido nuestros buenos deseos, y los de todo Jerez, para que la celebración de Zambombas haya mejorado respecto a los temidos “miedos” al comportamiento de algunos asistentes? Los villancicos salen del cancionero a las calles de Jerez y es una pena que sean recibidos indebidamente. Por cierto, en todas las fotografías publicadas en la prensa local, es muy significativa la inmensa mayoría femenina en el auditorio.
- Copiado de Facebook: “el encendido de luces navideñas que le faltaba a la Puerta del Sol, es el anuncio de Tio Pepe iluminando Madrid”.
- En la IV edición de los Premios Solera, instituidos por el Consejo Regulador y la Revista “Cosas de Comé”, el Restaurante La Carboná ha conseguido el galardón a la Mejor Carta de Vinos de la provincia. El jurado estuvo compuesto por un grupo de 77 expertos del sector.
- Terminamos el año expresando los mejores deseos para la Navidad y un Año Nuevo que nos traiga paz y felicidad y que podamos todos celebrar estas Fiestas levantando bien alto nuestra copa de jerez.
