Reclaman más control para evitar que la sierra San Cristóbal se convierta en un vertedero

Voluntarios de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) y Ecologistas en Acción se citaron el pasado domingo, con permiso de la Delegación de Medio Ambiente, en la cañada del Carrillo, en la sierra San Cristóbal. El objetivo fue realizar una plantación de árboles y arbustos, así como una limpieza de basura del lugar.

"Tras la plantación de especies autóctonas, realizamos una recogida de basura, sobre todo fueron botellas, plásticos y briks que estaban esparcidos por el lugar, especialmente en el interior de un pozo. Posteriormente, colocamos una papelera construida con palets reciclados para concentrar la basura", subrayan desde la asociación ARBA.

Como resultado de la limpieza de la zona se recogió una docena de bolsas de basura grandes. "Nos llevamos en los coches aquellas que cabían, dejando el resto a la entrada de la sierra San Cristóbal, junto al arco, ya que no había ningún contenedor por la zona. Se ha notificado a la oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez para que procedan a la colocación de un contenedor y retirada de basura y escombros del lugar y haya mayor control para que no se use el medio natural como vertedero. Cuidemos la naturaleza y ella cuidará de ti", remarcan desde la entidad.