Casi 48 horas sin luz en San Juan de Dios tras un incendio

Las 60 familias del bloque 1 de la calle Micaela Parada, en San Juan de Dios, están a punto de cumplir 48 horas sin luz tras la incendio del pasado sábado. Los afectados reconocen que había vecinos "sin contador, enganchados" pero subrayan que "muchos hemos querido regularizar nuestra situación pero nos han puesto muchas trabas, como tener que realizar hasta una obra".

Las viviendas "son del Ayuntamiento y tienen la instalación obsoleta. Venimos sufriendo cortes desde la Navidad. El Ayuntamiento debería dejar de anunciar un parque en la barriada y arreglar los bloques".

Hay vecinos afectados que reconocen que "esta situación empieza a generar problemas entre los vecinos. Pero es que al margen de los enganches, es una vergüenza cómo está el bloque. Son viviendas sociales en un estado lamentable y ahora Endesa dice que somos nosotros los responsables, cuando eso está en la calle".

En este sentido, Endesa responde que el pasado sábado se produjo una avería en el cuadro de contadores con el resultado del incendio y que "por ley y por seguridad" se cortó el suministro. "El cuadro de contadores es propiedad de la comunidad de vecinos, es un 'privado'. Ahí nosotros no podemos hacer nada. No podemos suministrar servicio hasta que la comunidad no arregle el cuarto".