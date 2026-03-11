Sindicatos municipales de Jerez protestarán cada martes por la "gestión arbitraria" de Personal

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) y UGT han anunciado movilizaciones en el Ayuntamiento de Jerez "ante los graves incumplimientos de la Ley y en defensa de nuestros derechos". En concreto, "nos vamos a concentrar ante la puerta del Ayuntamiento de Jerez después de finalizadas las fiestas de Semana Santa, concretamente el día 7 de abril, de la que ya tenemos las autorizaciones correspondientes, y, a partir de esa fecha, todos los martes".

En un comunicado detallan que "Como hemos informado muchas veces se puede definir la gestión de los recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez como arbitraria. Ello está llevando a que se están priorizando intereses espurios y no se prioriza el servicio público y la atención al ciudadano". Así, por ejemplo, señalan que "no hace falta más que ver como el personal de nuevo ingreso no se utiliza para cubrir las vacantes de atención al ciudadano así la OAC, las bibliotecas etc.".

Además, "no se puede consentir que se juegue con la vida de los ciudadanos en los procesos de oposición sin respetar los plazos que marca la Ley así como la devolución de las tasas en oposiciones caducas. Si a la falta de un Servicio público de calidad y transparente con el ciudadano le sumamos los incumplimientos constantes y reiterados del Convenio y de la ley con los empleados públicos municipales nos ha hecho llegar a tomar esta decisión".