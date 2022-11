"Sí, la situación de la Cartuja es muy mala". Los arquitectos Belén de la Cuadra, Delia Villaverde y Miguel Ángel López Barba, junto a los aparejadores Ernesto Rodríguez y Manuel Aranda, son los responsables de las últimas intervenciones en la Cartuja, concretamente, de la consolidación de los pilares del claustro grande, en 2021. También, previamente, de la reconstrucción del ala norte para hacerle celdas a las hermanas. Profesionales que conocen perfectamente el estado de este monumento del siglo XV. "Teníamos -añaden- un proyecto de restauración de la portada de Andrés de Ribera, junto con las antiguas cuadras, pero por falta de presupuesto no se ha podido llevar a cabo".

Hacen balance del estado actual del edificio y confirman la gravedad de algunas de las zonas. Tal es el caso de claustro de legos, "que está prácticamente en ruinas; del claustro grande están consolidadas las pilastras, pero las bóvedas necesitan también de una actuación; el ala este también está prácticamente en ruinas". De hecho, recuerdan que este invierno pasado, encima del capítulos de legos, "se rompieron un par de vigas de madera y está a punto de caerse el techo. La portada de Andrés de Ribera tiene fisuras que se van abriendo cada vez más. Y de la capilla del Caminante, pues ahora mismo estamos preparando unos planos con todas las grietas que tiene porque no para de moverse, y no sabemos si es por el tráfico que seguro le provocan porque la carretera siempre ha estado ahí".

Estos expertos insisten en que debería haber una asignación anual por parte del Estado para arreglar el monumento. "Es un edificio muy grande y muy viejo", recuerda un historiador.

El arquitecto Manuel Castellanos hizo su tesis doctoral sobre la Cartuja, en 2017, y en ella reflejaba en un plano los diferentes estados de conservación del monumento. "En la Cartuja realmente hay zonas que estaban muy mal, como es el molino, el claustro de legos, lo que sucede que como no están en uso, pues no se tiene tan presente, como ocurre al contrario de la capilla del Caminante, que sí está a la vista". "El edificio, declarado BIC, es propiedad del Estado, el usufructo pertenece a la Diócesis de Jerez, que lo tiene cedido a las Hermanas de Belén. El mantenimiento corresponde a la Diócesis, que invoca a los poderes públicos para que participen en las restauraciones", recuerda Castellanos.

Por otra parte, historiadores se quejan además del escueto horario que hay para poder visitar la Cartuja. "El régimen de visitas de los Bienes de Interés Cultural está regulado por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, y en este caso, las monjas no se ajustan a él. No lo cumplen para nada. En la iglesia sólo se puede acceder hasta la mitad, han tapado con una estera la tumba del fundador, que es del siglo XVI, y sólo porque ellas se tiene que poner ahí en el suelo. No sabemos qué hacen ahí dentro, pero desde luego, mantenerlo no".