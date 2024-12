Situación económica de la UCA: "Hay mucha incertidumbre"

"Mucha incertidumbre". Los rectores y la rectora de las Universidades Públicas de Andalucía ofrecieron este martes una rueda de prensa en el Rectorado de la Universidad de Sevilla para alertar de la grave situación financiera a la que se ven abocadas sus instituciones de persistir los incumplimientos de los compromisos contraídos por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, cifrados en 50 millones de euros. Una situación que afecta directamente a la UCA y al Campus de Jerez.

Debido a la urgencia de la situación, las universidades han solicitado la implicación personal del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para “hacer cumplir el modelo de financiación vigente y lo acordado entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las organizaciones sindicales y las Universidades públicas. No pedimos nada más, y nada menos.”

Asimismo, el portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, Paco Oliva, afirmó que “no vamos a aceptar un recorte unilateral de la financiación estructural de las universidades, que podría tener consecuencias muy negativas para nuestras cuentas, nuestras plantillas y nuestras políticas de personal.”

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha apuntado este miércoles tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, que "tenemos mucha incertidumbre, fundamentalmente porque estamos a la fecha que estamos, cerramos ejercicio económico y no tenemos una previsión clara. Pero no perdemos la esperanza de que esta situación se arregle. En el comunicado de este martes no planteamos una situación dramática, sino que de alguna forma pedimos la intervención del presidente de la Junta y que entienda lo que estamos reclamando. Lo que queremos es que se cumplan los acuerdos firmados".