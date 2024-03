“No sobra nada ni nadie en nuestra Semana Santa”

¿De qué jornada de la Semana Santa es usted Delegado/a de Día?

Martes Santo

¿Qué mensajes desea transmitir, en su calidad de consejero/a, a las cofradías que hoy realizan estación de penitencia?

Un mensaje de confianza, llevamos muchos meses preparando la jornada de forma conjunta y sé que todas van a realizar un gran esfuerzo individual para conseguir demostrar que entre todos hacemos un Martes Santo maravilloso. Mi equipo y yo solo estamos en actitud de servicio para ayudar en todo lo que haga falta a engrandecer más si cabe un día que es grande por sus hermandades.

¿Y a los ciudadanos que saldrán a las calles a ver cofradías?

Que disfruten de una de las mejores jornadas de nuestra Semana Santa, hay tanto bueno en el Martes Santo que sería incapaz de aconsejar nada.

¿La Semana Santa de Jerez debe ser declarada de Interés Turístico Internacional?

¡Sin duda alguna! Hay tantas características únicas en nuestra Semana Santa que nadie de este mundo debería dejar de conocerla. Me consta que desde el Ayuntamiento se está trabajando firmemente en ello y espero que ese reconocimiento llegue lo más pronto posible

¿Quién le ha enseñado mucho sobre cofradías?

Soy de la Borriquita, ¿hay alguna escuela de cofrades mejor que la del patio de San José?

¿Qué supone para usted el santo hábito nazareno?

Revestirme de Cristo, silencio, anonimato, reencontrarme conmigo misma cada año debajo del antifaz, oración, tradición.

¿En qué deben mejorar las cofradías?

En ser más hermandad.

¿En qué deben mejorar las hermandades?

En ser menos cofradía. Te respondo aquí casi a las dos preguntas juntas. El día que sepamos ser mas hermandad y dejar de buscar tanto la excelencia como cofradía habremos encontrado el equilibrio perfecto.

¿Qué le falta y sobra a la Semana Santa de Jerez?

Le falta gente que trabaje por ella, gente de corazón y que la quiera y sobrar no sobra nada ni nadie.

¿Qué destacaría del Pregón de Lala Prieto?

Todo, no hay nada que no me gustara y lo digo en serio. Me cautivo desde el primer segundo, ha conseguido removerme las entrañas y encontrar la respuesta al porqué estoy en este mundo de las cofradías sin estar dos horas diciendo lo bonita que es esta o aquella hermandad, eso ya lo sabemos todos. La Semana Santa es Amor y ella sin duda supo trasmitirlo en su pregón.

¿Qué aportará la procesión Magna a la ciudad de Jerez y a sus hermandades?

Una oportunidad única de oración y preparación al año Jubilar de 2025, de la mano de la Virgen, Jerez es Mariana y hay que decirlo al mundo entero. Va a ser un escaparate único de nuestro patrimonio cofradiero y al mismo tiempo el visitante debe aprovechar para conocer todos los rincones de nuestra ciudad, que el mes de octubre está preciosa.

¿Prefiere disfrutar de una cofradía por el barrio o por Carrera Oficial?

¡Cofradías por todos lados! Me gustan las avenidas, las calles estrellas y los pasos de frente por calle larga.

¿Qué devoción hay en el centro de su corazón?

Dios te salve María, Estrella de mis mañanas… mi corazón siempre será de Ella.

Una Virgen Dolorosa

Mi vecina, la Esperanza de la Yedra.

Un crucificado

Mi Cristo de la Lanzada.

Su momento de la Semana Santa

El beso de mis padres a mi medalla antes de salir de casa vestida de nazarena, guardo ese momento cada año en el cajón de mis recuerdos con la esperanza de que nunca llegue a llenarse y vuelva al año siguiente a guardar otro de ellos.