El sol, según Tere Puerta, en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 8 de mayo, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Cuando el sol define la tierra y el mar' de la artista jerezana Tere Puerta. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de junio, y el horario es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 18 a 20,30 horas.

Las obras, recientes creaciones de la autora, muestran su admiración por la naturaleza cercana: el mar y el bosque. "Son más que el resultado de esos paseos interminables por las playas de Rota, Chipiona, Barbate...., que con mi cuaderno de bocetos, mis lápices, pinceles y acuarelas, trataba de captar instantáneas fugaces, como hacían los plenairistas franceses, siempre buscando la luz y el color, persiguiendo al sol. Es así como me he sentido más libre, lo cual no me ha impedido experimentar con otros géneros como el retrato, bodegones, que exigen más dibujo y que, lógicamente, he realizado por encargo", apunta.

La formación plástica, y todo lo que ha ido realizando hasta ahora, lo ha ido adquiriendo Tere Puerta a lo largo de los años. "Al principio, acudiendo al estudio del pintor jerezano Luis Grajales, del que casi sin darme cuenta y desde que comencé en el año 1987, iba aprendiendo y formándome en el uso de las distintas técnicas, materiales y soportes".

Otras piezas de Tere Puerta.

También hubo un tiempo en que la cerámica atrajo su interés, dejando constancia de ello en sus vajillas temáticas, realizadas de forma artesana en el prestigioso y conocido Taller jerezano de su amiga Meme. "Llegó un momento, en que animada por mi familia, amigos y artistas, me atreví a participar en exposiciones colectivas y posteriormente individuales, tanto en Jerez como en otras localidades, y casi siempre organizadas por entidades municipales y culturales: el Primer Certamen sobre la Mujer Gaditana en la Pintura organizado por El Corte Inglés; Club de Golf de Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, en julio de 1999; Caja San Fernando Sevilla-Jerez, abril de 2002; y con el Grupo 'Kaleidoscopio' participé en Ubrique en el año 2003. Posteriormente, en Rota en 2005 y en Villamartín, en 2007".

Exposiciones individuales: 'Momentos' en el Salón Cultural San Miguel, de Arcos de la Frontera, en 2008; 'Tierra, color y luz' en el Centro Cultural Casa de las Monjas en Espartinas (Sevilla), en 2011; e 'Imágenes de mi interior' en el Casino Jerezano organizada por la Fundación Xerez Club Deportivo, en 2012.

Concursos: Concurso de Pintura 'Ciudad de Arcos', convocado por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, el 13 de junio de 1998, obteniendo el II Premio; Concurso de Pintura convocado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y el periódico La Voz del Sur.es sobre la 'Sequía en la Zona Gaditana' publicado el 10.01.2024, obteniendo el II Premio; y ganadora del concurso 'Se busca abanico' por dibujo realizado con motivo de la Feria de Jerez, convocado por la Escuela Oficial de Idiomas, en abril de 2024.