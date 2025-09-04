Solidaridad reclama soluciones frente a los excrementos caninos y presenta alternativas basadas en ADN

La Federación “Solidaridad” lleva años canalizando las numerosas quejas vecinales por la presencia de excrementos caninos en la vía pública. Con el objetivo de proponer actuaciones eficaces, la Federación presentó al Ayuntamiento el año pasado una iniciativa para implementar el control del ADN canino. Dicha propuesta "no obtuvo respuesta".

Ante la persistencia de las quejas y el impacto sanitario y ambiental del problema, la Federación ha organizado una sesión informativa a cargo de la empresa “ADN Canino”. La ponencia fue impartida por Enrique Perigüell, gerente de dicha empresa, quien expuso la metodología y sus posibles beneficios para la ciudad de Jerez. Según las estimaciones presentadas, en la ciudad podrían convivir en torno a 20.000 perros y generarse aproximadamente 4.000 kilos diarios de excrementos, cifras que dimensionan la necesidad de actuar.

Tras la exposición, se celebró un turno de preguntas con un intercambio de datos y opiniones de interés. La Federación lamenta la ausencia de miembros del Gobierno Local o de su representación institucional. Del resto de grupos municipales, aun habiendo invitado a todos y cada uno de ellos, únicamente asistieron representantes del partido político VOX y desde aquí queremos mandarle nuestro agradecimiento por habernos escuchado y hacer suyas nuestras reivindicaciones.

Solidaridad reafirma su compromiso de aportar soluciones y anuncia la preparación de un manifiesto conjunto, en unión de Federación Plazoleta 2.0, Federación Coordinadora Zona Sur Existe, la Asociación de comerciantes del centro ACOJE, Ateneo Jerez y otras entidades, para solicitar al Ayuntamiento su plena implicación y la puesta en marcha de medidas eficaces contra esta problemática.