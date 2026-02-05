Estos son los colegios de Jerez que no tendrán clase el viernes 6

Aspecto que presentaba el río Guadalete a la altura del Puente de la Cartuja en la tarde de este jueves.

Andalucía recupera este viernes 6 de febrero la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, imposibilidad de acceso o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

Los municipios de la provincia afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Alcalá del Valle

Algar

Algeciras

Algodonales

Arcos de la Frontera

Benaocaz

Bornos

Castellar de la Frontera

El Bosque

El Gastor

El Puerto de Santa María

Espera

Grazalema

Guadiaro

Jimena de la Frontera

La Línea de la Concepción

Los Barrios

Olvera

Palmones

Prado del Rey

Puerto Serrano

San Martín del Tesorillo

San Pablo Buceite

San Roque

Setenil de las Bodegas

Tarifa

Torre Alháquime

Ubrique

Villaluenga del Rosario

Villamartín

Zahara

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros concretos de varias localidades. En Jerez de la Frontera son los siguientes:

Jerez : CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante y CEIP Lomopardo

: CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante y CEIP Lomopardo La Ina : CEIP La Ina

: CEIP La Ina El Torno : CEIP Guadalete

: CEIP Guadalete El Portal : CEIP Virgen del Mar

: CEIP Virgen del Mar La Barca de la Florida : CEIP Barca de la Florida, EI Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque

: CEIP Barca de la Florida, EI Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque Nueva Jarilla : CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla

: CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla Torrecera : CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera

: CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera Rajamancera : CPR Laguna de Medina

: CPR Laguna de Medina Estella del Marqués : CEIP Pablo Picasso

: CEIP Pablo Picasso Cuartillos : CEIP Cuartillos y SEP La Paz

: CEIP Cuartillos y SEP La Paz Gibalbín : CEIP Gibalbín y S.E.P. Gibalbín

: CEIP Gibalbín y S.E.P. Gibalbín San Isidro del Guadalete: CEIP La Arboleda

Del resto de la provincia: