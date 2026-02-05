Estos son los colegios de Jerez que no tendrán clase el viernes 6
Regreso a la actividad lectiva presencial en toda Andalucía salvo en municipios y zonas afectadas por los efectos del temporal
Andalucía recupera este viernes 6 de febrero la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, imposibilidad de acceso o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.
Los municipios de la provincia afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algeciras
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Benaocaz
- Bornos
- Castellar de la Frontera
- El Bosque
- El Gastor
- El Puerto de Santa María
- Espera
- Grazalema
- Guadiaro
- Jimena de la Frontera
- La Línea de la Concepción
- Los Barrios
- Olvera
- Palmones
- Prado del Rey
- Puerto Serrano
- San Martín del Tesorillo
- San Pablo Buceite
- San Roque
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Ubrique
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros concretos de varias localidades. En Jerez de la Frontera son los siguientes:
- Jerez: CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante y CEIP Lomopardo
- La Ina: CEIP La Ina
- El Torno: CEIP Guadalete
- El Portal: CEIP Virgen del Mar
- La Barca de la Florida: CEIP Barca de la Florida, EI Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque
- Nueva Jarilla: CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla
- Torrecera: CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera
- Rajamancera: CPR Laguna de Medina
- Estella del Marqués: CEIP Pablo Picasso
- Cuartillos: CEIP Cuartillos y SEP La Paz
- Gibalbín: CEIP Gibalbín y S.E.P. Gibalbín
- San Isidro del Guadalete: CEIP La Arboleda
Del resto de la provincia:
- Chiclana de la Frontera: CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas y Ceper Dionisio Montero
- Barbate: CEIP Francisco Giner de los Ríos y EI La Traiña
