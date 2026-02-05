Estos son los colegios de Jerez que no tendrán clase el viernes 6

Regreso a la actividad lectiva presencial en toda Andalucía salvo en municipios y zonas afectadas por los efectos del temporal

Aspecto que presentaba el río Guadalete a la altura del Puente de la Cartuja en la tarde de este jueves.
Andalucía recupera este viernes 6 de febrero la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, imposibilidad de acceso o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

Los municipios de la provincia afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

  • Alcalá del Valle
  • Algar
  • Algeciras
  • Algodonales
  • Arcos de la Frontera
  • Benaocaz
  • Bornos
  • Castellar de la Frontera
  • El Bosque
  • El Gastor
  • El Puerto de Santa María
  • Espera
  • Grazalema
  • Guadiaro
  • Jimena de la Frontera
  • La Línea de la Concepción
  • Los Barrios
  • Olvera
  • Palmones
  • Prado del Rey
  • Puerto Serrano
  • San Martín del Tesorillo
  • San Pablo Buceite
  • San Roque
  • Setenil de las Bodegas
  • Tarifa
  • Torre Alháquime
  • Ubrique
  • Villaluenga del Rosario
  • Villamartín
  • Zahara

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros concretos de varias localidades. En Jerez de la Frontera son los siguientes:

  • Jerez: CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante y CEIP Lomopardo
  • La Ina: CEIP La Ina
  • El Torno: CEIP Guadalete
  • El Portal: CEIP Virgen del Mar
  • La Barca de la Florida: CEIP Barca de la Florida, EI Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque
  • Nueva Jarilla: CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla
  • Torrecera: CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera
  • Rajamancera: CPR Laguna de Medina
  • Estella del Marqués: CEIP Pablo Picasso
  • Cuartillos: CEIP Cuartillos y SEP La Paz
  • Gibalbín: CEIP Gibalbín y S.E.P. Gibalbín
  • San Isidro del Guadalete: CEIP La Arboleda

Del resto de la provincia:

  • Chiclana de la Frontera: CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas y Ceper Dionisio Montero
  • Barbate: CEIP Francisco Giner de los Ríos y EI La Traiña

