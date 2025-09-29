Estos son los días en los que no habrá clases del curso escolar 25/26
El próximo viernes 10 de octubre no habrá clases al ser día no lectivo provincial mientras que el lunes y viernes de Feria del Caballo (11 y 15 de mayo) tampoco
Tras celebrarse la primera reunión del Consejo Escolar Municipal días atrás, ha quedado establecido el calendario de festivos de este próximo curso escolar 25/26. Aunque la mayoría de días estaban ya perfilados, tan sólo faltaban por algunos, entre ellos los que atañen a la Feria del Caballo 2026.
De esta forma, esta última reuión con Consejo Escolar, que a partir de ahora tendrá encuentros trimestrales por lo que el próximo será en enero, ha servido para fijar las ya consabida festividad de la patrona el pasado 24 de septiembre y el 11 de mayo, lunes de la Feria del Caballo de Jerez que se cambia por la festividad del patrón, San Dionisio.
La nueva fecha aprobada es la del 15 de mayo, que coincide con el viernes de Feria, que también será festivo local, al igual que el pasado año.
se han aprobado los días no lectivos del curso escolar 2025/26, fijando estas fechas en el 24 de septiembre, 11 y 15 de mayo (lunes y viernes de la Feria del Caballo).
Los días festivos del año próximo en Jerez del curso 25/26 son:
- 10 de octubre (Viernes. Día no lectivo provincial)
- 13 de octubre (Festividad del Pilar que se pasa al lunes)
- 8 de diciembre (Lunes. Día de la Inmaculada Concepción)
- Del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (vacaciones de Navidad)
- 27 de febrero (Viernes. Día de la Comunidad Educativa)
- Del 30 de marzo al 5 de abril (vacaciones de Semana Santa)
- 1 de mayo (Viernes. Fiesta del trabajo)
- 11 de mayo (Lunes de Feria)
- 15 de mayo (Viernes de Feria)
