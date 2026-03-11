Estos son los precios de la gasolina y el diésel en Jerez este martes 11 de marzo

El surtidor de Alcampo es el más barato de Jerez según los precios publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ofrece información oficial y actualizada sobre los precios de la gasolina en España a través de su Geoportal de Hidrocarburos, que permite consultar el coste por estación de servicio. A principios de marzo de 2026, los precios promedio se situaban en torno a 1,63 €/litro para la gasolina 95 y cerca de 1,34 €/litro para el gasóleo A; la guerra en Irán ha disparado los precios como los consumidores han podido comprobar y están padeciendo en una escalada que no parece tener fin a corto plazo.

En Jerez, como en el resto de España, han subido los precios: el gasóleo A se acerca a los 1,9 euros el litro y la gasolina 95 pasa en muchos surtidores de los 1,7 euros por litro. ¿Por qué está más caro el diésel que la gasolina? Aunque ambos combustibles se producen a partir del petróleo, el gasóleo ha experimentado una mayor subida por la mayor demanda industrial y del transporte (camiones, maquinaria y transporte marítimo, sectores muy sensibles a cualquier interrupción del suministro energético).

Si el conflicto con Irán se prolonga o se interrumpe el tráfico en el Golfo Pérsico, el precio del petróleo podría dispararse, lo que aumentaría el coste del transporte, los alimentos y la inflación en los próximos meses. Por lo pronto, a día de hoy la subida en el precio del combustible también va a repercutir en el bolsillo de los jerezanos tanto en las gasolineras como en la bolsa de la compra.

Estos son los precios del combustible en Jerez según el Geoportal del MITECO a primera hora de este miércoles 11 (gasolina 95 E5 y gasóleo):

Alcampo ronda Aurora Boreal: 1,545 gasolina / 1,645 gasóleo

Ballenoil avda. Medina Sidonia: 1,599 gasolina / 1,699 gasóleo

Ballenoil La Granja: 1,599 gasolina / 1,699 gasóleo

Ballenoil avda. Europa: 1,599 gasolina / 1,699 gasóleo

Ballenoil ctra. Lebrija: 1,599 gasolina / 1,699 gasóleo

Ballenoil avda. Sanlúcar: 1,599 gasolina / 1,699 gasóleo

BP Ronda Este: 1,679 gasolina / 1,829 gasóleo

Carrefour avda. Europa: 1,649 gasolina / 1,799 gasóleo

Carrefour sur: 1,629 gasolina / 1,799 gasóleo

Econoil avda. Cantos Ropero: 1,719 gasolina / 1,835 gasóleo

Econoil calle Jardinería: 1,679 gasolina / 1,891 gasóleo

Gacosur calle Sudáfrica: 1,729 gasolina / 1,849 gasóleo

Galp avda. Medina Sidonia: 1,639 gasolina / 1,749 gasóleo

Galp ctra. N-IV: 1,669 gasolina / 1,779 gasóleo

Q8 avda. Cantos Ropero: 1,649 gasolina / 1,829 gasóleo

Moeve avda. Arcos: 1,689 gasolina / 1,839 gasóleo

Moeve avda. Arcos: 1,699 gasolina / 1,844 gasóleo

Moeve avda. Andalucía: 1,669 gasolina / 1,819 gasóleo

Moeve bda. La Plata: 1,679 gasolina / 1,839 gasóleo

Moeve N-IV: 1,699 gasolina / 1,839 gasóleo

Petroprix ctra. Madrid-Cádiz: 1,589 gasolina / 1,699 gasóleo

Plenergy ctra. Circunvalación: 1,589 gasolina / 1,699 gasóleo

Repsol N-342: 1,725 gasolina / 1,849 gasóleo

Repsol Caulina: 1,729 gasolina / 1,865 gasóleo

Repsol Guadalcacín: 1,709 gasolina / 1,845 gasóleo

Repsol Paseo de las Delicias: 1,715 gasolina / 1,839 gasóleo

Repsol Martín Ferrador: 1,715 gasolina / 1,835 gasóleo

Repsol avda. Duque de Abrantes: 1,715 gasolina / 1,839 gasóleo

Repsol avda. Andalucía: 1,709 gasolina / 1,839 gasóleo

Repsol avda. Adolfo Suárez: 1,709 gasolina / 1,839 gasóleo

Seroil ctra. Lebrija: 1,699 gasolina / 1,699 gasóleo

Repsol avda. Cantos Ropero: 1,709 gasolina / 1,865 gasóleo

Repsol C-440: 1,715 gasolina / 1,845 gasóleo

Repsol ctra. El Calvario: 1,6 gasolina / 1,7 gasóleo

Repsol Cuatro Caminos: 1,709 gasolina / 1,845 gasóleo

Repsol A-381: 1,709 gasolina / 1,839 gasóleo

Repsol La Barca: 1,735 gasolina / 1,839 gasóleo

Shell ctra. El Calvario: 1,699 gasolina / 1,799 gasóleo

Shell ctra. Circunvalación: 1,639 gasolina / 1,719 gasóleo

Shell A-480: 1,639 gasolina / 1,749 gasóleo

Shell A-4: 1,699 gasolina / 1,819 gasóleo

A-4: gasolina / gasóleo Tamoil Polígono Sur: 1,599 gasolina / 1,759 gasóleo

Los expertos vienen advirtiendo del encarecimiento del coste de la vida a consecuencia de la subida de los carburantes y ya hay peticiones al Gobierno de medidas extraordinarias para amortiguar la escalada.

Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió el lunes al Gobierno una rebaja urgente del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) ante el "inusitado" aumento del precio de los carburantes. El colectivo ha explicado en un comunicado que estos dos impuestos representan el 50 % del precio final de los carburantes, que, en sus cifras, se han encarecido un 8,4 % en el caso de la gasolina y un 16,6 % en el diésel en apenas una semana.

Esta reclamación al Ejecutivo la ha compartido la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha pedido que baje "ya" los impuestos especiales de carburantes ante la "situación compleja" en la que se encuentra el país por la guerra de Irán, pues consideran que las ayudas benefician a Hacienda.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) propuso dos medidas al Gobierno: reducir del 21 % al 10 % los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50 % en el IEH aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por el IVA derivada de los altos precios.

Asimismo, recordó que la bonificación de 0,20 euros vigente en 2022 estuvo envuelta en el caos y obligó a las estaciones de servicio a incurrir en elevados costes financieros, informáticos y de gestión para poder fijar, financiar y recuperar los descuentos. El transporte por carretera también pide medidas

La patronal de logística y transporte UNO ha pedido ayudas al combustible profesional para evitar un pico de inflación que impacte en las familias y en la competitividad de las empresas. En un comunicado, insiste en que cada céntimo que sube el carburante se traslada de inmediato a los costes del transporte y, por tanto, al conjunto de la cadena de suministro.

En un sector en el que el carburante representa alrededor del 40 % de los costes de explotación, la patronal logística recalca que la incertidumbre continúa y que otros países vecinos ya han tomado decisiones para proteger a consumidores y empresas ante este encarecimiento.

Otras patronales del transporte por carretera, como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Confebus o Fenadismer también han reclamado medidas para contrarrestar la subida del precio del petróleo y del gas.

Las patronales de la construcción CNC y Seopan piden medidas para garantizar la obra pública y defienden la necesidad de revisar los precios para evitar un freno en el sector.

Facua ha reclamado al Gobierno que fije precios máximos en los combustibles, como ha hecho ya Croacia. Según ha informado en un comunicado, 8,4 céntimos es la subida media que se ha producido en la península con los datos del lunes. La subida del gasóleo desde el pasado lunes 2 de marzo supone una media de 40,4 céntimos, un 27,8 %, y, así, el precio medio ha pasado de los 1,456 euros por litro de hace 8 días a los 1,860 euros de este martes, ha denunciado.

La gasolina 95 ha subido de media desde el lunes de la semana pasada 19,9 céntimos, un 13,2 %, y ha pasado de 1,502 a 1,701 euros por litro.

Facua ha reclamado un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la invasión de Irán.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, rechazaba este martes la aplicación de una bonificación al combustible como posible medida para afrontar la subida del precio de la gasolina y ha sugerido rebajar directamente, en una cantidad, el IVA de las gasolinas.

En concreto, se ha propuesto una reducción del IVA del 21% al 10% en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por IVA derivada de los altos precios.

"Lo que también creo que no puede pasar es que el que salga beneficiado siempre de esto también sea Hacienda. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo", dijo Garamendi.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que abra de "forma urgente" una investigación de oficio sobre la fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas ante las "especulaciones injustificadas".

En concreto, la organización agraria ha denunciado que en menos de una semana, el gasóleo agrícola o gasóleo B se ha disparado más de un 40%, ya que ha pasado de 0,85 euros a más de 1,20 euros por litro (+41%), mientras que en el caso de la urea ha superado los 600 euros por tonelada, lo que supone un incremento del 20%.

"En COAG lo tenemos claro, lo que está ocurriendo con la subida de precios en relación a los costes de producción, fundamentalmente gasóleo agrícola y fertilizantes, es una especulación de manual. No puede ser que en apenas 10 días suba más de un 40% insumos como el gasóleo agrícola, fundamental para el campo español, cuando este gasóleo ya estaba en España, ya estaba fabricado mucho antes del inicio de esta lamentable guerra", ha denunciado el responsable de Producción Agrícola de la Ejecutiva de COAG, Andrés Góngora.

De esta forma, la organización agraria ha acreditado, tras analizar la cadena de suministros y con datos de comercio exterior, que estos incrementos no tienen justificación física en el mercado español, ya que además más del 75% del crudo que se usa en España no pasa por el Estrecho de Ormuz, por lo que responden a una dinámica especulativa que supondría un sobrecoste especulativo de 890 millones de euros anuales para el sector agrario.

COAG ha denunciado que el agricultor español está pagando una "prima de guerra" por un conflicto que no afecta directamente a su cadena de suministro real de fertilizantes y explican que se necesitan entre 60 y 120 días para que un conflicto en el Estrecho de Ormuz impacte físicamente en el suministro de carburante en España.

La proyección anual de este alza de precios para los agricultores españoles equivaldría a 890 millones de euros, de los que 700 millones corresponderían al repunte del gasóleo y 100 millones al de la urea.

Sus cálculos parten de que el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea.

Por ejemplo, para una explotación de cereales de 150 hectáreas, el sobrecoste anual de la subida del gasóleo B alcanzaría los 5.250 euros/año y la de la urea otros 3.600 euros/año, mientras que para una explotación de olivar intensivo de 80 hectáreas esas cifras alcanzarían los 2.800 euros/año y los 1.440 euros/año.

Asaja alerta de que la escalada de precios provocada por la tensión internacional está teniendo un impacto directo en los costes de producción de agricultores y ganaderos. Solo el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes supone más de 41 millones de euros adicionales cada semana para el sector, lo que equivale a casi 6 millones de euros diarios que salen del bolsillo de los productores. La subida llega además en plena campaña de abonado de cobertera -entre finales de invierno y primavera-, uno de los momentos del año en los que más fertilizantes se utilizan en los cultivos, lo que multiplica el impacto económico sobre las explotaciones agrarias.

La organización agraria advierte de que la escalada de precios de la energía y de los fertilizantes está provocando un fuerte aumento de los costes de producción para agricultores y ganaderos españoles. Según las estimaciones de Asaja, la subida del gasóleo supone un sobrecoste de 19 millones de euros semanales para el conjunto del sector agrario, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones de euros diarios. A este aumento se suma el encarecimiento de los fertilizantes, un insumo esencial para la producción agrícola. En términos generales, los fertilizantes se han incrementado alrededor de un 25%, mientras que la urea, uno de los productos más utilizados en el abonado de cultivos, ha registrado una subida cercana al 30%, situándose actualmente en torno a los 600 euros por tonelada.

El impacto económico de este incremento también es muy significativo. Los cálculos realizados por ASAJA estiman que la subida de los fertilizantes supone ya un sobrecoste de 22 millones de euros semanales, lo que representa aproximadamente 3,1 millones de euros diarios. En conjunto, la suma del encarecimiento del combustible y de los fertilizantes supone más de 41 millones de euros adicionales cada semana, una cifra que equivale a casi 6 millones de euros diarios en nuevos costes de producción.