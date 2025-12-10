'Sorbos de Sacristía’, el libro póstumo de "incalculable valor" del periodista Juan Pedro Simó, se presentará en Jerez

El Consejo Regulador del Jerez acogerá este jueves, 11 de diciembre, a las 20,30 horas, la presentación del libro 'Sorbos de Sacristía’, una recopilación de los mejores artículos que escribió el que fuera redactor jefe de Diario de Jerez, Juan Pedro Simó, tristemente fallecido en verano de 2024. El también periodista Pedro Ingelmo ha sido el encargado de recopilar y ensamblar todos aquellos artículos de temática jerezana y bodeguera.

Un título que inaugura la colección editorial ‘Periodismo’, creada por la APJ (Asociación de la Prensa de Jerez) y Peripecias Libros. La APJ celebra especialmente que la primera publicación de esta nueva colección se convierta también en un homenaje a la figura de un periodista de raza como Juan Pedro Simo.

'Sorbos de sacristía' es una recopilación de los artículos sobre Jerez y el jerez escritos por el periodista Juan Pedro Simó en las páginas de Diario de Jerez entre los años 2012 y 2014. "El valor de esta antología es incalculable porque supone rescatar la historia de una ciudad y del vino que la hizo célebre en el mundo en forma de crónica, alejándose de la solemnidad del texto científico. En estos artículos hay literatura de alto nivel", subraya Ingelmo.

Cartel de la presentación.

Con un prólogo de Evaristo babé, en representación del universo del jerez, y Manolo de la Peña, en representación del Jerez de la calle, veremos desfilar por los capítulos de 'Sorbos de Sacristía' personajes de todo pelaje, desde el tradicional señorito hasta el capataz de bodega, pero todos ellos con biografías extraordinarias y abordados con la ternura y rigor que Simó sabía imprimir en sus textos. "El resultado es un fresco que recrea nuestro pasado como no se había dibujado hasta ahora en una sola obra. Son sorbos para saborear como sólo se saborea el vino que se oculta como un tesoro en las sacristías de las bodegas del inigualable Marco de Jerez".

El acto de presentación será moderado por el periodista David Gallardo, que estará acompañado por Javier Benítez, Antonio Aguayo y Pedro Ingelmo; con la participación de Evaristo Babé, Manuel de la Peña y Gloria Moreno.