El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE deja 20.000 euros en Jerez

ONCE

Un vecino de la barriada almeriense de Las 500 Viviendas ha ganado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE en los sorteos de fines de semana, un premio al contado de 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años, es decir, 1,5 millones en veinte años.

El premio lo ha dado el vendedor de la ONCE Francisco Santiago, que dese hace once años vende los cupones de la organización y que este sábado ha llevado la suerte a las puertas de la sede de la Policía Local.

"Al menos una buena noticia con todo lo que está cayendo", afirma Santiago, que ha admitido que tenía muchas ganas de darlo. Algunos me llaman el ceniza porque no les daba un premio, pues ya he dejado de ser cenizo".

El sorteo de la ONCE del sábado 2 de noviembre estaba dedicado al 125 Aniversario del decano de la prensa sevillana 'El Correo de Andalucía' y dejó otros 40.000 euros en Málaga y Jerez respectivamente, con dos cupones premiados con 20.000 euros en cada una en las dos ciudades andaluzas.

El resto de los premios se han repartido entre Asturias y Cataluña. También a través de la web juegosonce.es se ha vendido otro cupón agraciado con un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.