Manuel y un sueño hecho realidad

Romper barreras es algo a lo que se enfrentan muchos jóvenes discapacitados en su día a día, un objetivo que no siempre es fácil de conseguir. No es el caso de Manuel Corchado, un joven jerezano diagnosticado con el síndrome de asperger, un autismo atípico, que no le ha impedido incorporarse al mundo laboral.

El sueño de Manuel fue siempre estudiar en el extranjero, poder desenvolverse con autonomía lejos de su familia para sentirse una persona útil, un reto que a base de constancia ha conseguido.

Todo comenzó hace unos meses cuando a través de la Fundación Adecco fue seleccionado, gracias a un plan de familia, para realizar varios cursos online con la intención de introducirse en el mercado laboral.

El joven jerezano forma parte del citado plan de familias con el trabaja la Fundación Adecco y que focaliza su atención en "desarrollar habilidades y competencias que le permitan adquirir una determinada independencia y su vez pueda conseguir la integración laboral", asegura Rocío Iglesias, psicóloga de dicha fundación.

A este programa, que se realiza de manera anual, pueden acceder todas las personas con al menos un 33% de discapacidad, y además de un seguimiento y formación continua, ofrece también a los elegidos un apoyo económico.

"Él siempre ha sido una persona inquieta, y en muchos casos, como en los idiomas y en la informática, ha aprendido de forma autodidacta", asegura su hermana Nuria. Esa inquietud y sus ganas por salir al extranjero para sentirse una persona con autonomía propia, hizo que "se pusiera a buscar por internet hasta localizar a la directora del Centro Europeo de Voluntariado. A ella le llamó la atención aquello, y se puso en contacto conmigo para pedirme que le diéramos esa oportunidad".

Precisamente este hecho, el haber contactado de manera individual con Gabriela Cívico, directora del Centro de Voluntariado Europeo, "fue lo que más nos llamó la atención", explica Rocío Iglesias, que a partir de ahí y viendo "la inquietud que tenía Manuel por conseguir ese sueño de salir fuera, nos pusimos también en contacto con ella y comenzamos a preparar posibles salidas".

Así fue. Y al poco tiempo, Manuel tenía todo preparado para viajar hasta Bruselas y escribir su propia historia. Nuria Corchado reconoce que "por un momento llegó a tener dudas, porque justo cuando lo llevamos al aeropuerto de Málaga estuvo a punto de echarse atrás, pero finalmente dio el paso y cumplió su sueño".

En la capital europea ha trabajado en la oficina del Centro Europeo de Voluntariado y viviendo en un piso solo, "algo que demuestra que toda meta se puede conseguir", asegura emocionada su hermana.

"Estuvo del 15 de septiembre al 15 de octubre y ha sido una experiencia fundamental para él, porque ha visto cómo era posible desarrollar su independencia como persona, además de fomentar su inclusión dentro del mundo laboral, donde ha desempeñado trabajos de administrativo. Compartía piso con varios compañeros y consiguió adaptarse a la perfección al día a día de todos", destaca la psicóloga Rocío Iglesias.

Su experiencia no ha quedado ahí pues hace unas semanas fue elegido para formar parte de un congreso para diferentes asociaciones de voluntariado de Asperger, donde viajó para contar todo lo vivido. Manuel, de 31 años, se desplazó hasta Viena para exponer, en inglés, ese reto conseguido. Nuria Corchado considera que "todos estos chicos necesitan más apoyo, más recursos, porque se demuestra que pueden incorporarse al mercado laboral".

El logro de Manuel supone una motivación más para la Fundación Adecco, que centra sus esfuerzos desde hace años en el denominado 'Círculo de la inclusión'. En dicho círculo se trabaja con las personas discapacitadas la formación, comunicación y por supuesto, la integración laboral, mientras que con las empresas se incide en sensibilidad y el compromiso.

No obstante, "todavía hay mucho que trabajar, aún nos queda mucho camino que recorrer para que las personas tenga más oportunidades dentro del mercado laboral".